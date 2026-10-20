Regreso a clases en Panamá: estas son las 12 regiones habilitadas por el Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que a partir de este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases presenciales en centros educativos seleccionados de 12 regiones educativas del país. La entidad aclaró que el regreso no será generalizado, por lo que padres de familia y estudiantes deberán consultar los listados oficiales de escuelas habilitadas en cada región.
Las regiones educativas contempladas para el retorno son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé.
Sin embargo, el Meduca precisó que no todos los planteles de estas regiones estarán operativos. Por ello, recomendó verificar cuáles centros educativos han sido autorizados para reanudar las actividades académicas presenciales antes de acudir a las escuelas.
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Una publicación compartida de Ministerio de Educación de Panamá (@meducapma)
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En el resto del país, las escuelas continuarán temporalmente bajo distintas modalidades educativas. El retorno a las aulas se anunciará de manera progresiva, según las condiciones de cada región, mediante comunicados oficiales del Ministerio de Educación.
Por su parte, los centros educativos de las regiones de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán sin operar presencialmente.
El Meduca indicó que las direcciones regionales de estas provincias se mantendrán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.
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