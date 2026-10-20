Regreso a clases en Panamá: estas son las 12 regiones habilitadas por el Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que a partir de este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases presenciales en centros educativos seleccionados de 12 regiones educativas del país. La entidad aclaró que el regreso no será generalizado, por lo que padres de familia y estudiantes deberán consultar los listados oficiales de escuelas habilitadas en cada región.

Las regiones educativas contempladas para el retorno son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Sin embargo, el Meduca precisó que no todos los planteles de estas regiones estarán operativos. Por ello, recomendó verificar cuáles centros educativos han sido autorizados para reanudar las actividades académicas presenciales antes de acudir a las escuelas.