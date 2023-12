Inversión en infraestructuras

El respaldo al boxeo era evidente. Enviaron a Ernesto ‘Ñato’ Marcel a isla Contadora a entrenar para disputarle el título pluma al campeón japonés Kuniaki Shibata, el 11 de noviembre de 1971. Marcel tuvo un apoderado que era miembro de la entonces Guardia Nacional, quien no le cobraba. A cambio, los militares le exigían la apertura de una cuenta de ahorros. A los boxeadores se les orientaba, además, a invertir en bienes raíces para que cuando concluyeran su carrera no regresaran a los orígenes de pobreza de los que habían salido, rememora Paredes.

Una leyenda viva

Combate épico

“Nunca pensé en llegar hasta donde he llegado, nunca pensé en llegar a ser campeón mundial, yo solamente quería comprarle una casa a mi mamá. Cuando lo hice, dije que me iba a retirar del boxeo y mi mamá me dijo: ‘estás loco’. Ahora te falta la casa tuya...”, dijo Durán. Y así prosiguió su gloriosa carrera.

Con la firma del presidente de la República, Aristides Royo (1978-1982), el Órgano Ejecutivo expidió el Decreto Número 67 del 20 de junio de 1980, mediante el cual declaró el día 23 de junio Día de Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán. Era un lunes y fuentes oficiales indicaron que se debía acudir al trabajo, que no era libre. Ese día no hubo más tema que todo lo relacionado con Durán. El recibimiento fue apoteósico, emotivo.

Apuesta impensable

Aunque usted no lo crea, como el título de las legendarias historias contadas por Robert Ripley, el 11 de junio de 1980 (nueve días antes del combate Leonard-Durán), “La Estrella de Panamá” publicó una noticia en la primera plana que causó revuelo y especulaciones: ¿Apostaría usted? Panameño acepta apuestas a Leonard por B/.50.000. En la entrada de la información señalaba: “Cincuenta mil balboas (B/50.000) en efectivo a favor de ‘Sugar’ Ray Leonard está dispuesto a apostar un ciudadano panameño que considera que el compatriota Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán no ganará el combate. El ciudadano, que prefirió omitir su nombre, pero dejó su número de teléfono para quien acepte el reto, considera que el panameño Roberto Durán no tiene la menor oportunidad de ganar”.Ir en contra del ídolo deportivo nacional era un sacrilegio, pero la propuesta no dejaba de ser “muy” tentadora, ¡50.000 dólares en 1980! Solo había que llamar al teléfono 64-1476 para concretarla. Lo que no se supo después fue qué pasó con el apostador y si algún panameño tuvo la fortuna de arrebatarle esa cifra al “insolente” que se creyó el vaticinio de las casas de apuestas. El triunfo de Durán desbordó al país y acaparó todos los titulares.

Respuesta peligrosa

Promocionada en inglés como The Brawl in Montreal (La pelea en Montreal), el combate recibió en Estados Unidos la mayor cobertura deportiva del momento.

El prestigioso diario “The Washington Post” envió al periodista Dave Kindred a Panamá para que les contara a sus lectores en un reportaje, lo que representaba Durán. La nota reproducida por “La Estrella de Panamá” el 15 de junio de 1980. Se tituló: “Hombre ingenioso de gran sencillez es Durán”, dice Blades. Reproducimos partes del reportaje de Kindred: “Tomé un taxi en el aeropuerto de Panamá. Dije al conductor: “Llévame a donde Roberto”.

No necesita decirle el nombre completo. Existe un solo Roberto en Panamá. Tampoco necesita darle dirección al taxista. Todos saben en Panamá donde vive Roberto Durán. Al llegar se toca y pregunta por Roberto. Durán lo invitará a entrar”.

“Roberto es el más popular panameño que ha existido”, dice Rubén Blades, amigo del púgil y cantautor que es para la música de Panamá lo que Durán para el boxeo.

“Lo clasificaría como alguien que muestra sapiencia dentro de la sencillez”, dice Blades. Añade: “todo el dinero y la fama no han podido cambiarlo y por eso lo adoran los panameños. Admiran su naturalidad”.Roberto Durán, este príncipe de la modestia, este hombre auténtico, es un jugador de dominó. “También canta”, dice Blades, cantante. ¿Canta bien Durán?

“Es excelente jugador de dominó”, dice Blades mientras ríe.Ah, sí, otra anécdota de Durán. Mantiene un león en el patio de su casa. “Es de este alto”, dice Blades mientras se coloca la mano a la altura de la cintura. Hay silencio en la sala mientras todos de seguro piensan en el león que tiene Roberto en el patio. ”Durán tiene el animal desde que era cachorro”, dice Blades. Blades expresa enseguida la opinión de que “Roberto es el único que puede disponer de un león así. Y cuando Roberto sale de casa pregunta: ¿Quién sacará al león de paseo?