Reprograman audiencia de imputación de cargos contra Herman Bern para febrero 2027

La audiencia de imputación de cargos contra Herman, Ingrid y Jacqueline Bern por la presunta comisión del delito de estafa fue reprogramada para este 12 de febrero de 2027 a las 10:30 de la mañana.

Esta es la tercera vez que se reagenda una audiencia relacionada a este caso. En julio se reprogramó la audiencia de imputación a José Manuel Bern, luego el 2 de octubre nuevamente tuvo que ser reprogramada debido a que su defensa mantiene otro caso cuya audiencia ocurre al mismo tiempo y que ya había notificado al tribunal.

La audiencia de hoy era para imputar a Herman Bern y sus hijas Ingrid y Jacqueline Bern. Al igual que en el caso de José Manuel, la defensa legal pidió reprogramar la audiencia debido al conflicto de horario. El juez de garantías se lo concedió, fijando como nueva fecha el 12 de febrero del próximo año.

A ninguna de las audiencias se presentó ningún miembro de la familia Bern, solo sus abogados, en esta ocasión la exfiscal Zuleyka Moore. Por parte del Ministerio Público asistió el fiscal José Luis Lorenzo y junto a ellos el abogado y exmagistrado Jerónimo Mejía en representación de la parte querellante, Costa del Este Town Center Group.

La causa penal se remonta a una disputa comercial que involucra a Costa del Este Town Center Group y a sociedades relacionadas con miembros de la familia Bern. El pleito comercial llegó a un arbitraje, que determinó en 2024 el pago de 77.8 millones de dólares a favor de Costa del Este Town Center Group. Sin embargo, los Bern no reconocieron la decisión y el proceso se elevó hasta la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dónde se encuentra actualmente esperando resolución.

De manera paralela, se abrió un proceso en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), y es por este que se han agendado las últimas audiencias con el fin de imputar cargos en contra de los Bern.

El abogado querellante Mejía cuestionó en la última audiencia de José Manuel Bern la ausencia del mismo, quien en ese momento dio excusas por encontrarse fuera del país. En esta última, dónde otros tres miembros de la familia debían comparecer, peticionó que se compartieran los domicilios de cada uno de ellos para hacer llegar las notificaciones, así como sus correos electrónicos. Sin embargo, la abogada defensora respondió que toda la información ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

Otra de las peticiones que se consolidaron las audiencias para que todas las partes involucradas asistieran en la misma fecha, y que de ser agendada la audiencia de Herman Bern y sus hijas después del 30 de diciembre (cuando está agendada la de José Manuel), fueron citados los tres en cambio el mismo 30. Por el momento, las audiencias permanecen agendadas en fechas diferentes.

Los jueces de garantías sí han recordado a la defensa que existen otros medios para conducir a sus representado en caso de ser necesario, a lo que los abogados defensores han respondido asegurando que no será necesario y que colaborarán voluntariamente.