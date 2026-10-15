Sismo de magnitud 4.9: reportan nuevo movimiento telúrico

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reportó un sismo de magnitud 4.9, localizado en sureste de Las Tablas.

El evento sísmico ocurrió a las 8:31:37 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.

El Instituto de Geociencias indicó que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían estar sujetos a actualizaciones.