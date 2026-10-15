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Sismo de magnitud 4.9: reportan nuevo movimiento telúrico

El pasado viernes se registró un sismo localizado entre Tonosí y Torio, en la provincia de Los Santos.
El pasado viernes se registró un sismo localizado entre Tonosí y Torio, en la provincia de Los Santos. Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 15/10/2026 09:06
El Instituto de Geociencias indicó que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían estar sujetos a actualizaciones.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, reportó un sismo de magnitud 4.9, localizado en sureste de Las Tablas.

El evento sísmico ocurrió a las 8:31:37 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.

El Instituto de Geociencias indicó que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían estar sujetos a actualizaciones.

El evento registró evacuaciones en distintas partes de la cuidad capital, como lo fue Calle 50 y Transísmica, respondiendo a las medidas preventivas de seguridad.

El pasado viernes se registró un sismo localizado entre Tonosí y Torio, en la provincia de Los Santos. El origen del movimiento correspondió a la falla Azuero-Soná, un sistema de tipo transformante o lateral.

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