Sobre pedido de renegociación, embajador Alemán afirma que TPC con EE.UU. está negociado y en firme

El embajador de Panamá en Washignton, Estados Unidos, José Miguel Alemán vio como poco probable renegociar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC), a pesar del insistente reclamo de diversos sectores agropecuarios del país que advierten de graves afectaciones en un futuro a la producción y la economía panameña.

“Eso no está en el tapete, ese tratado está negociado y está en firme, hay alternativas a eso que están surgiendo como misiones ante del American Ads que va a permitir que países puedan adherirse al NAFTA en ciertos módulos, como lo que está haciendo el presidente -Mulino- en estos momentos con Mercosur”, dijo.

Alemán compareció este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, en donde presentó su plan de trabajo para los próximos cinco años.

Indicó que se buscarán las medidas de aprovechar coordinadamente las oportunidades que les da a todos los sectores el TPC vigente con Estados Unidos.

”Eso es una cuestión de ley, eso no es que si yo me pongo de acuerdo con el ministro del sector agropecuario de Estados Unidos y acá el ministro del Mida y el presidente firmamos algo, no... eso tiene que ir a las asambleas y las asambleas siempre son complicadas”, aseguró.

El embajador Alemán señaló que en este cargo promoverá la cooperación mutua entre las dos naciones, para trabajar en temas de seguridad, tecnología, ambiental, sector agropecuario, entre otros.

Indicó que nuestro país ha logrado consolidarse como un hub, y destacó que el área de Panamá Pacífico, tiene todos los elementos que requiere Estados Unidos para establecer en el país la industria de semiconductores, que sería un centro para ensamblaje de artefactos tecnológicos.

Sostuvo que, de concretarse las negociaciones, esto traería al país plazas de empleo y se contaría con módulos de producción de avance tecnológico.

”Pondré todo mi empeño para lograr atraer inversión estadounidense, mejorar el turismo y convertir a Estados Unidos un aliado estratégico”, recalcó Alemán.

Sostuvo que en Estados Unidos se discute en el congreso un tema que por ejemplo, permitiría a países como Panamá que los cruceros que salen de un puerto americano y vayan a otros puertos, puedan acodarse en Panamá. “Eso traería más movimiento de los cruceros, que de por sí, ya es importante”, señaló.

A esta instancia legislativa también compareció Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien agradeció que se le haya otorgado esta grande responsabilidad pro la cual dijo, trabajará en lograr la atención internacional, en fomentar el diálogo y mediación, además de crear mecanismos para la protección de los derechos humanos.