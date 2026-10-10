Terremoto en Panamá obliga a suspender clases y cerrar museos y bibliotecas

El terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá provocó la suspensión de diversas actividades a nivel nacional, entre ellas las clases en colegios oficiales y particulares, los servicios presenciales en espacios culturales y los ejercicios preparatorios del simulacro nacional.
El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó sobre el cierre preventivo de todas las bibliotecas, museos, centros culturales y escuelas de educación artística del país hasta el lunes 12 de octubre, como medida preventiva tras el movimiento telúrico.
Por su parte, el Ministerio de Educación suspendió las clases en los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional. El ministro de Educación, Ventura Vega, indicó que las autoridades evalúan las condiciones de las escuelas afectadas para determinar si las clases se reanudarán el lunes 12 de octubre en todo el país o si el retorno se organizará por regiones.
La decisión sobre el regreso a las aulas será anunciada una vez avancen las evaluaciones de las instalaciones educativas y se determine si existen condiciones para recibir nuevamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comunicó la suspensión, hasta nuevo aviso, de las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como del ejercicio de evacuación que estaba programado para el lunes 12 de octubre.
Las medidas se adoptaron luego del sismo y en medio de las evaluaciones de daños en distintas infraestructuras del país. Las autoridades instaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre la reanudación de las actividades suspendidas.
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