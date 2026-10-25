Terremoto en Panamá: Suribeth Cortez respira por sí sola y recibe fisioterapia

Suribeth Cortez, la joven de 22 años que sufrió lesiones cuando una pared colapsó sobre ella durante el terremoto del 9 de octubre en Macaracas, provincia de Los Santos, muestra una evolución favorable en el Hospital Santo Tomás, según una actualización divulgada este domingo 25 de octubre por el Ministerio de Salud (Minsa). La entidad informó que Suribeth ya no necesita el tubo que la ayudaba a respirar, permanece consciente y ha logrado comunicarse con el personal médico.

Además, los estudios realizados no han detectado lesiones dentro del cerebro ni afectaciones en el corazón, mientras que su organismo responde favorablemente a los cuidados médicos. Como parte de su recuperación, la joven comenzó a recibir fisioterapia debido a las dificultades que presenta para mover los brazos y las piernas, especialmente el brazo derecho. El equipo médico también evalúa el inicio de su alimentación por vía oral, mientras continúa con tratamientos intravenosos y atención especializada.