Terremoto: Suribeth Cortez respira por sí sola y Ulloa pide mantener la solidaridad

Suribeth Cortez, la joven que quedó atrapada bajo una pared durante el terremoto del 9 de octubre en Macaracas, provincia de Los Santos, muestra avances en su recuperación en el Hospital Santo Tomás, informó el Ministerio de Salud (Minsa) este domingo.

La entidad indicó que Cortez ya no necesita el tubo que la ayudaba a respirar, permanece consciente y se comunica con el personal médico. Los exámenes no han detectado lesiones dentro del cerebro ni afectaciones cardíacas.

La joven comenzó fisioterapia debido a las dificultades para mover los brazos y las piernas, especialmente el brazo derecho. El equipo médico también evalúa iniciar su alimentación por vía oral, mientras continúa con tratamientos intravenosos y atención especializada.

Suribeth fue trasladada de urgencia a la capital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y un trauma abdominal cerrado. Su familia también perdió la vivienda en la que residía en El Pájaro, donde su abuela, quien utiliza silla de ruedas, resultó herida durante el derrumbe.

El terremoto de magnitud 7,5 tuvo su epicentro en la península de Azuero y dejó dos víctimas mortales, según el balance oficial divulgado el 22 de octubre. Ambas eran mujeres que fallecieron en hospitales días después del sismo.

El impacto del desastre también mantiene a numerosas familias fuera de sus hogares. De acuerdo a los datos del Gobirno, existen 5,779 personas en albergues y la cifra de afectados es de 45,744 y unas 13,986 viviendas han sido evaluadas.

Entre las personas que viven en albergues y que requieren atención especial hay 327 niños menores de cinco año, 865 entre 5 y 17 años y 42 personas con discapacidad.

El 21% de las personas en albergues son menos de 18 años.

Ante esta situación, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió mantener la solidaridad con las familias afectadas y advirtió que el acompañamiento no debe terminar cuando disminuya la atención pública sobre la tragedia.

Durante la misa del domingo 25 de octubre, Ulloa transmitió un mensaje del papa León XIV a quienes sufren las consecuencias del sismo. “El Santo Padre los tiene presentes en su oración, su dolor no le es indiferente, la Iglesia universal comparte sus preocupaciones y los acompaña en su esperanza”, expresó.

Apede instó al Gobierno a acelerar la reconstrucción, priorizar viviendas seguras y avanzar hacia la reactivación económica de las comunidades afectadas. El gremio también pidió transparencia en el uso de las donaciones y apoyo para los micro y pequeños negocios que han visto interrumpidas sus actividades.

La organización señaló que la recuperación debe incluir el acceso al agua y saneamiento, la rehabilitación de carreteras y centros educativos, y medidas que permitan a las familias recuperar sus medios de vida.

Ulloa también exhortó a no olvidar a quienes todavía necesitan recuperar sus hogares, seguridad y tranquilidad. Mientras continúa la atención médica de Suribeth, su familia enfrenta el desafío de reconstruir su vivienda y prepararse para los cuidados que la joven podría necesitar al salir del hospital. El Minsa informó que coordina posibles apoyos, incluidos equipos para facilitar su movilidad y atención en su comunidad.