Unicef moviliza carpas de salud al Hospital San Miguel Árcangel y a provincias afectadas por el terremoto

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó al Ministerio de Salud (Minsa) un lote de 16 carpas de emergencia con el fin de ampliar la capacidad de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios en el país tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

La entrega oficial fue realizada por la representante de Unicef en Panamá, Olga Isaza, al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El organismo activó su capacidad de respuesta dentro de las primeras 24 horas posteriores al evento telúrico para respaldar las acciones lideradas por el Gobierno Nacional.

En coordinación con el Minsa, se instalaron carpas de 48 metros cuadrados en el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y preparar la red pública ante posibles réplicas o la movilización de pacientes desde otros centros cercanos.