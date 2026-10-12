Unicef moviliza carpas de salud al Hospital San Miguel Árcangel y a provincias afectadas por el terremoto

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó al Ministerio de Salud (Minsa) un lote de 16 carpas de emergencia con el fin de ampliar la capacidad de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios en el país tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.
La entrega oficial fue realizada por la representante de Unicef en Panamá, Olga Isaza, al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
El organismo activó su capacidad de respuesta dentro de las primeras 24 horas posteriores al evento telúrico para respaldar las acciones lideradas por el Gobierno Nacional.
En coordinación con el Minsa, se instalaron carpas de 48 metros cuadrados en el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y preparar la red pública ante posibles réplicas o la movilización de pacientes desde otros centros cercanos.
Asimismo, desde Darién se trasladan estructuras de la misma capacidad hacia el Hospital Rural de San Félix, en la provincia de Chiriquí, la cual resultó gravemente afectada por el movimiento sísmico.
Unicef puso a disposición del Minsa el total de las 16 carpas y mantiene comunicación directa con la Dirección General de Salud para identificar necesidades adicionales a medida que se evalúan los daños en las infraestructuras sanitarias.
Durante el acto de entrega, Isaza enfatizó que la niñez debe situarse en el centro de las intervenciones y de las decisiones presupuestarias para la fase de respuesta y recuperación, priorizando la continuidad de los servicios esenciales y la reducción de las brechas de desigualdad en las comunidades con mayor impacto.
En cumplimiento de su mandato, la entidad internacional enfoca sus intervenciones de emergencia en cuatro ejes prioritarios: salud, agua, saneamiento e higiene (WASH), educación en emergencia con enfoque integral y protección infantil.
La asistencia técnica y logística se concentrará principalmente en las comunidades más afectadas de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, además de otras zonas donde se confirmen requerimientos urgentes.
Desde el sábado 10 de octubre, un equipo multidisciplinario de Unicef se encuentra sobre el terreno en las provincias centrales realizando una evaluación inicial sobre el impacto del desastre en niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las autoridades locales.
El organismo advirtió que la población infantil figura entre los grupos de mayor vulnerabilidad durante un desastre, al enfrentar riesgos incrementados de separación familiar, abuso, explotación sexual, desplazamiento, interrupción escolar y afectaciones al bienestar emocional y psicosocial.
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