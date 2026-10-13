Universidad de Panamá mantendrá clases virtuales hasta el 18 de octubre tras reciente sismo

La Universidad de Panamá continuará con las clases en modalidad no presencial hasta el domingo 18 de octubre de 2026, mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de acondicionamiento de sus instalaciones tras el reciente sismo registrado en el país.

El rector de la institución, José Emilio Moreno Ramos, informó que este miércoles 14 de octubre las autoridades académicas y administrativas deberán acudir a las instalaciones para organizar jornadas de limpieza y coordinar las labores necesarias para recuperar los espacios universitarios.

Como parte de las disposiciones, el personal administrativo deberá regresar a sus puestos de trabajo de manera presencial a partir del jueves 15 de octubre. Cada autoridad tendrá la potestad de convocar a los funcionarios requeridos para atender las tareas pendientes.

En cuanto a las prácticas clínicas de la Facultad de Medicina, la Rectoría indicó que las instrucciones serán comunicadas directamente por la decana de esa unidad académica.