Universidad de Panamá mantendrá clases virtuales hasta el 18 de octubre tras reciente sismo

La Universidad de Panamá continuará con las clases en modalidad no presencial hasta el domingo 18 de octubre de 2026, mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de acondicionamiento de sus instalaciones tras el reciente sismo registrado en el país.
El rector de la institución, José Emilio Moreno Ramos, informó que este miércoles 14 de octubre las autoridades académicas y administrativas deberán acudir a las instalaciones para organizar jornadas de limpieza y coordinar las labores necesarias para recuperar los espacios universitarios.
Como parte de las disposiciones, el personal administrativo deberá regresar a sus puestos de trabajo de manera presencial a partir del jueves 15 de octubre. Cada autoridad tendrá la potestad de convocar a los funcionarios requeridos para atender las tareas pendientes.
En cuanto a las prácticas clínicas de la Facultad de Medicina, la Rectoría indicó que las instrucciones serán comunicadas directamente por la decana de esa unidad académica.
La Universidad también pidió consideración para quienes resultaron afectados por la emergencia. El rector exhortó a los docentes a mantener flexibilidad con los estudiantes que hayan perdido sus viviendas y con los funcionarios que atraviesen dificultades a raíz del movimiento sísmico.
Asimismo, la institución instó a la comunidad universitaria a sumarse a las iniciativas solidarias y colectas destinadas a brindar apoyo a estudiantes y trabajadores afectados. Los decanos y directores de los centros regionales podrán adoptar medidas de acuerdo con las necesidades particulares de cada unidad.
Con estas acciones, la Universidad de Panamá busca mantener la continuidad de las clases a distancia, avanzar en la recuperación de sus instalaciones y garantizar el bienestar de la comunidad universitaria durante la atención de la emergencia.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...