Walkiria Chandler: ‘Basta de estar monetizando la tragedia del pueblo’

Reformas electorales, minería, proyectos bloqueados y lobos en piel de oveja dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Walkiria Chandler, de la Coalición Vamos, habla sobre el estado del país, su futuro político y la necesidad de equilibrar las reglas del juego.

¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno nacional al sismo?

La vocería oficial ha sido pésima. El viernes, cuando ocurrió el siniestro, no salió ninguna comunicación oficial por parte del gobierno. Fue hasta el día sábado en horas de la tarde que se convoca a la conferencia de prensa, que sale un presidente hablar de cara al país. Sentimos que no ha sido totalmente claro y yo no veo por qué no tenemos la capacidad de organizarnos. Respecto a la Asamblea, hace dos meses yo presenté un proyecto de ley precisamente para crear un sistema radiofrecuencia, para tener una vocería oficial, para decirnos qué hacer, a dónde ir, a dónde no ir, a dónde poder abastecernos, qué hacer en estas situaciones. Pero como quien les habla no es una diputada oficialista, les pareció más conveniente archivar mi proyecto y muy convenientemente, a los pocos días de que yo lo presentase, la presidenta de la Asamblea presenta un proyecto muy similar al que yo presenté. Tenemos una Asamblea que solamente está legislando en función de quién es que presenta la iniciativa, no si la iniciativa es buena para los panameños. Esa conducta es lo que nos tiene como estamos.

Se decretó nuevamente estado de emergencia. ¿Qué opina de cómo se han usado los fondos de emergencia en el pasado y a qué cosas debemos estar atentos ahora?

La historia ha demostrado, con el hecho más reciente que fue pandemia, que no se hizo el mejor manejo. Podemos ver cómo han tenido que cursar procesos judiciales los que en su momento fueron tomadores de decisiones, los que fueron las autoridades. Vemos como muchos de estos funcionarios cometieron peculado, tienen enriquecimiento injustificado porque lucran del dolor del pueblo, del sacrificio del pueblo, de estos momentos tan trágicos para ellos, enriquecerse, hacer compras de lujo para tener más vehículos. ¿Qué nos dice a nosotros que esta situación va a ser diferente? Poca esperanza puedo tener cuando ya sabemos que el dinero que puede haber sido destinado para educación o para salud, se ha ido en viajes en jet privado del Presidente con un grandísimo séquito de personas que ni siquiera sabemos cuál es su función o qué beneficios de esto para el país. A mí me parece alarmante, basta de estar monetizando la tragedia del pueblo panameño.

¿Qué opina del proyecto de reformas electorales?

Es un proyecto que ya no viene bien porque lo que se discutió y lo que se pasa a un informe a pleno en el primer debate fue aprobado sin que se discutiese. Como no se discutió, nos sorprenden en el pleno con ese aumento del financiamiento privado. Estamos hablando de 159 millones de dólares que salen del fondo público para política. En el país no tenemos agua, los hospitales están sin insumos, nuestros colegios públicos presentan grandes deficiencias. Después del temblor, hemos visto que no tenemos ambulancias y los hospitales tampoco han podido hacerle frente diversas situaciones. ¿Dónde están las prioridades? Para los que corren por libre postulación aumenta la cantidad de firmas, disminuye el tiempo en que las pueden buscar y tienen una desigualdad con los candidatos de partidos políticos.¿Por qué los candidatos de partidos políticos en circuitos plurinominales pueden ir en las famosas listas? Si usted de libre postulación tiene que correr en desventaja porque va a tener que correr solo.

En las últimas elecciones, Vamos obtuvo muchas de las codiciadas curules en la Asamblea. ¿Estos cambios son una respuesta por parte de los partidos tradicionales?

Como dijo mi compañero Roberto Zúñiga, huele a miedo. Huele a miedo y es un temor que tienen. Siempre nos decían vengan, entren al ruedo para participen y ahora que lo estamos haciendo, ahora que nos estamos organizando, buscan medidas con maquillaje de legal, porque no son legales, porque tienen visos de inconstitucionalidad estas reformas para que nosotros no participemos. Pero allá afuera tenemos más de 70 mil panameños que nos apoyaron con sus firmas. Entre más trabas nos ponen, más fuerte va a ser el hartazgo de la ciudadanía y más en evidencia van a quedar cada uno de estos políticos tradicionales.

¿Es necesario convertirse en partido político para poder competir con las reglas actuales?

Sí, totalmente, porque es prácticamente imposible correr bajo la figura de la libre postulación con las reformas como probablemente vayan a quedar. Sin ser fatalista, pienso que las van a aprobar, porque recordemos que ellos tienen una mayoría. De pronto ahora salen un par de arrepentidos dando declaraciones, sobre todo del Partido Panameñista, diciendo que no están a favor de estas reformas, que están sorprendidos. Pero su colega votó a favor junto con los de Cambio Democrático, RM, todos los partidos tradicionales, todos ellos se aliaron como se han venido aliando tradicionalmente en la Asamblea, como se aliaron ese 1 de julio para poner a la actual presidenta de la Asamblea. Al final ellos aprueban lo que les interesa y no lo que es mejor.

Sobre el proyecto minero, ¿qué opina sobre la auditoría presentada, las recomendaciones ministeriales y la intención del presidente Mulino de no pasar por la Asamblea Nacional?

Me parece que los ministros han sido poco claros en hablarles al país. Fueron discursos tibios. Aquí todos sabemos, no es secreto que el interés de este gobierno es explotar la mina. Me parece lamentable por parte del presidente, porque recordemos que él es abogado y él también debería saber que es incompatible cualquier actividad de explotación minera si sigue vigente la ley de moratoria minera. La única manera que esta ley no siga vigente es que pase por la Asamblea para que se haga algún tipo de modificación o se derogue esta ley. Entonces, decir que se va a hacer sin la Asamblea es desconocer un estado de derecho. Estado de derecho que ya están vulnerando porque tampoco les interesa acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No les interesa la Constitución, no les interesa la Corte, no les interesa la voz popular de los miles de panameños que a finales del 2023 salimos a las calles porque no estamos de acuerdo con esta actividad que nos resulta incompatible no solamente con el desarrollo medioambiental del país, sino con la salud de aquellos que viven cerca del área de explotación de la mina.

La auditoría que se presentó fue hecha con datos suministrados por la empresa minera, ¿es necesaria una auditoría independiente?

Por supuesto, uno siempre debe tener distintas versiones y aquí no he visto mayor interés en tener esa auditoría independiente porque probablemente los resultados arrojados no van a ser los que el Ejecutivo desea o pueda que el Ejecutivo también ya haya asumido compromisos diciendo que va a ser esta reapertura de la mina. Hay que ser más serios y hay que empezar a pensar en la mayoría y no en algunos cuantos o en el bolsillo de algunos pocos.

¿Qué iniciativas presentadas siguen pendientes en la Asamblea?

Nos interesa proteger la población de tiburones, son especies que están en peligro de extinción. Panamá es conocida por su biodiversidad y de hecho la protección a nuestro medio ambiente nos ayuda a hacer una explotación de un turismo sostenible, que esto les da divisas a las comunidades y no necesariamente tienen que depender de una actividad extractivista. Mediante la conservación se pueden cambiar muchas comunidades, se puede permear la economía y es algo que lo pueden ver impactando de manera directa sus bolsillos, pero como tantas otras iniciativas vemos como no prospera. Tampoco se le ha querido dar la discusión a nuestro proyecto de salud pública, salud femenina, que es el de nacimientos saludables. Para nosotros es muy difícil porque observamos un cerco por parte de los diputados tradicionales, donde nuestras iniciativas, iniciativas de diputados que no nos hemos arrodillado el Ejecutivo, es muy difícil que puedan prosperar. Aquí vemos que para poder pasar hay que tener la venia del Ejecutivo y lo pueden ver de manera más clara con aquellos compañeros que el tiempo ha evidenciado quiénes son y ya no están en la Coalición Vamos. Curiosamente ellos que antes ya venían pactando por debajo de la mesa con el Ejecutivo, ellos son los que tenían mayor cantidad de leyes aprobadas.

¿Cómo evalúa la condición de Vamos luego de estas fracturas internas?

Muy positiva, porque hemos atravesado un proceso de depuración. Conversando con Juan Diego, yo siempre le he dicho que nos interesa mucho esa calidad de quiénes son las personas que van a estar representando a los panameños. Yo diría que es importante hacer estas purgas internas, porque si no están comprometidos con lo que nosotros le dijimos a los electores, para poder llegar con los valores que nosotros profesamos, las puertas están abiertas para que ya de frente al país vayan a militar en los partidos políticos, que son con los que ellos ya están votando y son a los que les están haciendo el juego.

A Vamos se le calilfica de falta de malicia política. Pusieron los votos para que Jorge Herrera fuera presidente, pero ustedes no han podido llegar a la presidencia. ¿Qué tienen que hacer para conseguir mejores resultados en la Asamblea?

Lo que tiene que pasar es algo que ya el pueblo entendió, que 20 no es 36. Necesitamos llegar no siendo la minoría más grande, sino siendo mayoría en la Asamblea. Yo le diría al electorado que estén pendientes, que la labor del electorado no termine votando cada cinco años. Tienen que fiscalizar y también tienen que saber a quiénes le dan el voto, porque hay mucho lobo disfrazado de oveja y se puede evidenciar con aquellos que ya no se encuentran dentro de la coalición. Son personas que simplemente usaron la bandera de Vamos para llegar, pero tenían las mismas prácticas que los de partidos tradicionales. Necesitamos llegar más, pero llegar más de los que realmente estamos convencidos de que la buena política es posible y de que esto se puede hacer mejor. Aún estamos a tiempo.

Una de las iniciativas que ha presentado tiene que ver con el cabildeo en la Asamblea, ¿qué tanto influencia tienen estos grupos en el Legislativo?

Muchísima. El cabildeo es mejor conocido como lobby, que son empresas que piden que se hagan o no se hagan leyes. Aquí hay diferentes gremios y sectores que tienen personas asignadas de manera permanente a cubrir la Asamblea. Están por los pasillos, todos los conocemos y por eso surge este proyecto, porque yo siento que es necesario regularlo. Hay que saber quiénes son, bajo qué términos operan, llevar algún tipo de registro de estas personas, no algo que se haga en secreto, de espalda a los panameños, que puede ir desde idas a comer hasta regalos, prebendas, viajes. Pasa en casi todos los temas de la Comisión de Comercio, la Comisión de Economía, muchas veces también llegan a la Comisión de Gobierno y Justicia. Esto es algo del día a día en la Asamblea, esto es algo que existe y se sabe en el país. Esto es algo que necesitamos transparentar pero las medidas de transparencia o medidas que busquen fiscalizar le dan alergia a la mayoría de los compañeros de esta asamblea.

Usted presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cuánta presión hay de potencias como Estados Unidos o China sobre la Asamblea?

Hay bastante y son astutos porque no siempre va directamente un embajador a pedir las cosas o intentar mover la agenda legislativa, sino que consiguen diputados amigos y a través de ellos es que impulsan las cosas. Yo tuve una presidencia de Relaciones Exteriores muy transparente, vertical y debo decir que quien maneja las relaciones internacionales o las relaciones exteriores en el país es el Ejecutivo. Aquí nosotros no podemos pasar por encima del Ejecutivo y para mí es muy lamentable como algunos diputados desconocen esto. Por lo menos con el grupo de amistad interparlamentario con Taiwán, Taiwán no está reconocido como Estado, el Ejecutivo no tiene mayor relación con él. Los diputados se van muy contentos a viajes, quiero pensar que no son de placer, a Taiwán, donde regresan con regalos, sacos hechos a la medida, viajes en primera clase. Ellos desconocen nuevamente la Constitución, convenios internacionales, lo que hace nuestras relaciones y la neutralidad del Canal de Panamá. Es un rejuego peligroso.