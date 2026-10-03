Mayín Correa: ‘Parece que el alcalde Mizrachi ya está en campaña presidencial’

A sus 90 años, Mayín Correa sigue metida en el ring político. Periodista, exalcaldesa, exdiputada y exrepresentante, lleva más de cinco décadas en la vida pública y hoy ocupa el cargo de gobernadora de la provincia de Panamá. La nonagenaria veterana política, fiel a su estilo polémico y frontal, habla sin filtro en entrevista con el Polígrafo de La Estrella de Panamá, donde carga contra la gestión del alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, al que considera que no está respondiendo a las necesidades de la capital, rechaza sus proyectos para Mi Pueblito y acusa al Consejo Municipal de “bailar al son del alcalde”. También le clava el diente a la exposición permanente del alcalde y la interpreta como una vitrina con miras a la Presidencia. “Todo lo que él hace es narcisismo o es buscando publicidad para ser presidente”, dispara. Sin esquivar su propio pasado, habla de sus años al frente de la comuna capitalina, responde a quienes la acusan de haber sido “aliada del poder de turno” y repasa su relación con Omar Torrijos y su enfrentamiento con Manuel Antonio Noriega.

¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Mayer Mizrachi? Yo siempre he creído que los funcionarios públicos estamos para atender las necesidades más urgentes que no se están atendiendo. Pienso en los miles de indigentes en las calles, mientras existe un albergue construido en Las Garzas y un comedor popular en Calidonia que no se utilizan. Uno llega a una institución para servir al prójimo, especialmente al más vulnerable. ¿Usted se opone a los proyectos de construcción sobre el cerro Ancón y Mi Pueblito? ¿Por qué? Para ese proyecto, la Alcaldía destruirá la estructura de Mi Pueblito, van a tener maquinaria y romper lo construido. Pero es un referente de la ciudad... ¿Eso qué le importa a él? También es prohibido llevarle chips de los teléfonos a los presos y él los metió en galletas a la cárcel; eso es prohibido. Y, además, lo celebró. El problema es que es un niño, un niño gobierna la ciudad, que nunca tuvo experiencia en el servicio público; yo no sé si en el privado. ¿Según usted, cuál sería su prioridad para la ciudad? Lo primero es priorizar a la gente de la ciudad. La indigencia está llenando toda la ciudad, personas debajo de los puentes, enfermas y pasadas de licor. En mi administración los recogí borrachos, endrogados y los atendí. ¿Se puede? Claro que sí, yo lo pude hacer después de la invasión, cuando no había trabajo ni nada; él puede. Están los problemas de zonificación, los servicios municipales en las piscinas y gimnasios, estacionamientos, limpieza y muchos otros (...) El tema es que no puedes construir tu proyecto destruyendo el trabajo de quienes te precedieron, lo que otro hizo, ¿me explico? Porque tienes que destruir lo que el otro hizo. Tantas cosas que hay que hacer por la ciudad y él elige destruir lo que hicieron los alcaldes anteriores. La mayoría de los representantes aprueban los acuerdos del Consejo Municipal con urgencia notoria, casi sin discusión. ¿Qué piensa de eso? Con eso no hay transparencia, no es correcto. Las urgencias notorias deben ser urgencias. Por ejemplo, hay un gran fuego, Dios no quiera, en la ciudad de Panamá y no hay fondo para ayudar a los damnificados. Se pasa en urgencia notoria un cambio de partida para ayudar a los afectados en el fuego, que uno no lo planifica, pero eso de urgencia notoria para todo lo que le da la gana y pasar rápido no. Los tiene a todos comprados, menos el representante de Parque Lefevre, que se le para cada vez que hace eso y pone su punto de vista, señala los errores y los delitos que se cometen. De ahí el resto, bueno... (...) los representantes bailan al son del alcalde. La propia representante mía, de San Francisco, yo le dije: “Oye, tú estás de acuerdo con este cambio de zonificación en San Francisco?” Y decía que no. Le digo: “¿Y por qué no votas en contra de eso?”. Dice que porque no le dan nada para trabajar. Le para todo. Yo tenía un consejo que era mayoría PRD [Partido Revolucionario Democrático ] en contra mía 10 años e hice rifas, bailes e hice cosas para poder trabajar porque el Consejo PRD me tenía marchita. Con el alcalde Mizrachi y antes, en el periodo de José Luis Fábrega, se habló de un “cuartito” donde se cuadraba todo antes de ir al Consejo Municipal...

Eso no es nada nuevo, eso se hacía desde antes... ¿Entonces también tenía su cuartito cuando fue alcaldesa? Yo no sé si había un cuartito, pero un miembro del PRD, nombrado por la Presidencia, estaba para advertir que no votaran o que me dieran bola negra, pagado en la planilla de la Presidencia cuando [el presidente Ernesto] Pérez Balladares; o sea, la guerra era guerra, pero yo me impulsé con trabajo y por eso me reeligieron. Por eso tuve un solo presupuesto en 10 años. Me las ingeniaba no cometiendo delitos, pero trabajando sin pago de publicidad (...) Lo único que, por ejemplo, la Navidad requería una serie de comunicados o temas legales; eran para cosas que se necesitaban, algún comunicado. No me recuerdo cuánto gasté y no me recuerdo por qué pagué. Sería porque yo era periodista y tenía siempre, tengo contactos en los medios (...) Pero tener contratos de publicidad, jamás, jamás en 10 años. ¿Si, según usted, no se requiere publicidad pagada por la Alcaldía, a qué atribuye la actual inversión del alcalde en eso? Muchos que han estado en la Alcaldía ya se visualizan en la Presidencia de la República. El alcalde parece que ya está en campaña presidencial. Porque eso de andar con una cámara para todos lados es narcisismo o política. Yo entiendo que los hebreos en Panamá están empujándolo, ese presidente, ese candidato. Todo lo que él hace o es narcisismo o busca publicidad para ser presidente. ¿Por qué adversa la Policía Municipal? Es un abuso y un peligro tremendo que tú tengas dos cuerpos de policía en Panamá que compitan uno con otro y que el que está en el sándwich del medio es el ciudadano (...) yo creo que la Corte Suprema va a fallar en contra del cuerpo de Policía Municipal. El alcalde dice que los cuestionamientos a su administración son de quienes lo “atacan por razones políticas”. ¿Se mira usted en ese grupo que lo “ataca políticamente”? Pues yo sí lo ataco porque somos personas pensantes ante las tonterías que hace. ¿Cómo gasta millones de dólares cuando hay gente con hambre en esta ciudad, cuando la basura no se aguanta, cuando los edificios están todos negros en la misma entrada de la ciudad? Lo critico por querer gastar $25 millones en un mirador en Ancón, cuando hay grandes necesidades en otras cosas, por querer destruir Mi Pueblito, cuando debe invertir en mejorar la presencia de la ciudad, recoger indigentes primero y la basura. ¿Cómo responde a quienes dicen que, más allá de los tiempos, Mayín Correa siempre ha estado aliada con el poder, sea cual fuere?