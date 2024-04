Nivia R. Castrellón: ‘En Panamá se gana la Presidencia por un voto’

Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Por lo general, el ambiente previo tiende a ser de mucha expectativa, y a esto, se suma un porcentaje de la población que está indecisa, no sabe por quién votar, no define qué candidato (a) tendrá la capacidad de manejar el país por el mejor rumbo. La confianza en el resultado electoral se posa mayoritariamente en el ente rector, el Tribunal Electoral, sin embargo, quien tiene la facultad de proclamar al próximo presidente y vicepresidente del país, así como a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) es la Junta Nacional de Escrutinio (JNE). Aunque hasta el momento los resultados del Tribunal y la JNE no han diferido, en caso tal, la última palabra la tiene la JNE. La presidenta de esta organización, Nivia Rossana Castrellón, nos explica en qué pueden variar los resultados y cuál es el procedimiento del conteo de las 40 actas circuitales.

Si tuviera que resaltar algo muy importante de la JNE, ¿qué sería?

Yo creo que lo más importante a resaltar es que en Panamá la sociedad civil tiene un papel central en todo lo que concierne al escrutinio y proclamación de los candidatos que se postulan a través de una elección. Ningún candidato en una elección es proclamado por un funcionario en Panamá, lo hacemos personas, como nosotros, en la JNE siendo voluntarios. Sin ser funcionarios del TE nos comprometemos, puesto que no pertenecemos a partidos políticos o haber endosado candidaturas, a representar a todos los ciudadanos del país a asegurar la pureza del sufragio en lo que concierne a presidente y vicepresidente, así como los diputados del Parlacen.

¿Cómo observa el ambiente electoral en este momento?

Yo creo que la ciudadanía se debe enfocar en el derecho a votar, realmente es un privilegio. Hay que hacerlo de manera responsable, esto quiere decir, buscar la información. Quiero compartir que tenemos una plataforma muy valiosa del TE, denominada Verifícate en la que no solo mirará en dónde va a votar, sino también toda la oferta electoral del circuito en el que ejerce el voto el ciudadano. Tanto la hoja de vida como las propuestas de los candidatos, pero hay que escoger con racionalidad, tenemos que ejercer el voto de manera racional no de manera visceral o emocional, porque al final estás dando tu capacidad de tomar decisiones en asuntos de Estado a un tercero que de pronto no tiene el perfil para hacer ese trabajo por cinco años.

Hay mucha indecisión de por quién votar, ¿qué les aconsejaría?

Analicen las propuestas, mire la página de Verifícate, si puede ver las grabaciones del debate, analícelos. Estudie la trayectoria de los candidatos, hay muchas herramientas en este momento. Cuando empecé a votar, no existía nada de esto. Tomando en cuenta que el 48% del padrón electoral tiene 40 años o menos, tienen que hacer un trabajo muy prolijo en ese sentido, especialmente los más de 323 mil votantes que lo hacen por primera vez.

Es tradición de que la JNE corrobore el resultado del sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) del Tribunal Electoral, ¿la JNE puede tener un resultado distinto al del TE?

Por supuesto.

¿Qué tan diferente?

Tan diferente como que gane otro candidato. Así de diferente.

¿Cómo se daría esa situación?

Muy sencillo. Es que el TE con un servicio muy valioso que es el TER, le da tranquilidad a la ciudadanía y expresa en este tipo de ejercicios quienes son los favoritos, o quiénes están recibiendo la preferencia del pueblo. Pero, además de eso, obviamente esa información se capta de manera digital y electrónica. Nosotros no trabajamos con medios electrónicos para recibir la información. Nosotros lo que hacemos, es que en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) se reciben 39 actas circuitales, con las respectivas actas de mesa, más las actas del Registro de Electores Residentes en el Extranjero y el Registro de Electores de Voto adelantado y de manera pública, con los representantes de los candidatos, a través de una transmisión 24/7, nosotros revisamos las actas y si hay inconsistencias nos vamos a dar cuenta. El resultado oficial de quién es el próximo presidente y su vicepresidente lo va a ofrecer la JNE y posteriormente proclamará a los diputados del Parlacen,

Las actas vienen de lugares de difícil acceso, en algunos casos, ¿cuánto tiempo tardan en llegar estas actas por lo general?

Lo que le puedo comentar es que en la elección de 2019, los circuitos 12-1 y 1-1 tienen situaciones de mal tiempo. Justo tuve la experiencia de hablar con mis dos predecesores, Víctor Cucalón (2009-20014) y Fausto Fernández (2004) y ellos también tuvieron la misma situación, se conoce que ahí hay mal tiempo. Usualmente se espera que para el día miércoles o jueves, según las condiciones del tiempo, llegan esas actas. En Panamá, como es una democracia directa, sería un irrespeto a los votantes, aunque sean 100, no contar los votos.

¿Trabajan en sesión permanente o interrumpen?

La experiencia es que nosotros tratábamos de escrutar todas las actas que nos hubieran llegado, y una vez terminábamos de escrutar todas las actas se declaraba un receso. Independientemente de eso, tenemos una transmisión 24/7 en la que los ciudadanos van a poder ver la urna, eso no existía antes, se hizo en el 2019 por primera vez pero la idea es que la ciudadanía esté con nosotros de forma virtual. El TE va a hacer algo interesante, que es conforme se van recibiendo las actas a través de un visor pondrán las actas a disposición de la ciudadanía e incluso podrán ser bajadas y reproducidas.

¿Aun así la JNE debe esperar el acta en físico?

Siempre. Nosotros no podemos usar esas actas. Necesitamos ver en físico las actas. La vez pasada vimos inconsistencias que venían, pero que son producto de un error humano.

¿Cómo se resguardan las actas?

Hay todo un proceso. Tenemos enlaces e información y nos ayudan mucho los delegados electorales, la fuerza pública también participa y los miembros de cada mesa y de la junta circuital tienen la responsabilidad de resguardar las actas. Cuando se reciben las actas en el Parlatino, tenemos una urna muy grande, totalmente transparente y ahí se pone cada circuito. Ahí viene no sólo el acta circuital sino la de la junta de mesa. Al ser trasladadas vienen custodiadas por las personas responsables y la fuerza pública.

¿Quién tiene acceso a las actas?

La presidenta y las dos suplentes de presidencia somos las únicas que teneos acceso a la urna. Tenemos la llave colgada en el cuello. Somos las únicas tres personas que podemos tener acceso a la urna, más nadie. Puede pasar lo siguiente, recibimos el acta, pero se están escrutando actas en ese momento, se toma una decisión como junta y se dice, no se va a escrutar, sino que se va a guardar, se pone en su lugar, porque hay 40 puestos para cada acta y se toma la decisión para escrutar cuando se termine de revisar el acta del momento.

¿Cuánto tiempo le toma escrutar un acta?

Depende del circuito. Hay algunos circuitos muy sencillos, pero aproximadamente nos tardamos como una hora y media. Hay que revisar minuciosamente. Lo hacemos con mucho cuidado, pero si es un circuito más grande estamos hablando de un montón de actas y hay que hacerlo con el tiempo que se necesita.

¿Cuándo arranca el conteo de las actas del voto fuera del país y el voto adelantado?

En cualquier junta circuital, el acta de los ciudadanos que votaron en el extranjero también cuenta con los representantes de los partidos presentes cuando se hace el escrutinio. Incluye los dos padrones, el que tiene que ver con el voto adelantado y el de los electores del extranjero se hacen llegar al Parlatino. Usualmente es la primera acta. Empezamos a contar después de las 4 de la tarde.

¿Cómo saben si un acta está alterada?

Nosotros nos damos cuenta si no hay coherencia entre los votos emitidos y los válidos, los votos nulos y en blanco. También podemos observar cuando hacemos la misma verificación matemática para las diferentes alianzas, nos damos cuenta de inmediato. Nos ha ocurrido hasta la diferencia de un voto y lo hemos podido subsanar. Debe ser igual, además verificamos y tenemos las actas de mesa.

Entonces, ¿por qué el resultado a veces no es igual al del TER?

Porque el TER tiene otra forma de mirarlo. Acuérdate que recibimos todas las actas.

Pero ellos también se basan en las actas...

Le voy a contar una historia. Las actas con las que nosotros tuvimos una situación en el caso de 2019, no habían podido ser incluidas en el TER porque no había acceso al teléfono satelital. Conversando justo con nuestros antecesores nos contaban que la diferencia es aproximadamente del 1%, nosotros también tuvimos diferencias muy pequeñas. Eso ocurre porque se ha ido perfeccionando con el tiempo el acceso a la información.

¿Qué información contiene un acta?

Un acta contiene información básica, te indica el circuito, número de mesas, el sistema te dice si faltan actas de mesa. Entonces te pone a mano derecha los votos emitidos, los votos válidos, los nulos y los votos en blanco. Eso debe sumar. A la parte izquierda se incluyen todos los votos de las diferentes alianzas. Todo eso debe cuadrar.

¿Hay confianza en el electorado para estas elecciones?

Creo que más bien hay desconocimiento. Me ha tocado hablar con gente de mi edad que no sabe que en Panamá proclama la sociedad civil. Eso es grave.

Tal vez por la famosa llamada que hacen los magistrados a los candidatos que llevan tendencia...

Sí, pero ojo, tienes que conocer cómo funciona tu democracia electoral. Si un día a nuestros diputados se les ocurre que no debe funcionar así, y que más bien debe ser un funcionario quien proclame, qué pasaría? Sería grave, como dices. Y eso es más grave cuando no conocemos nuestro sistema, y no lo comprendemos, por eso hay que conocerlo para valorarlo y preservarlo.

Pero cuando los magistrados informan al candidato que la tendencia es irreversible, ¿no es proclamarlo extraoficialmente?

Es que sí puede ser reversible si hubiera una diferencia y nosotros lo constatamos, en ese sentido vamos a definitivamente honrar la voluntad del pueblo,

Pero esa diferencia reversible, ¿de cuánto sería?

Es que en Panamá se gana por un voto.

¿En estas elecciones prevén que habrá una tendencia o será reñida?

Yo le cuento mi experiencia en 2019. Nos invitaron a ver el TER y en ese momento cuando vimos que eran las 10 de la noche y no había tendencia, nos retiramos al Parlatino porque no sabíamos si iba a haber tendencia. La diferencia era del 2%. Siendo así, en esta ocasión hemos decidido que no nos vamos a retirar del Parlatino.

¿Cuál es el porcentaje para considerar tendencia?

Eso ni siquiera lo toca, es el TE con su algoritmo el que lo determina.

¿Cómo se llena el cupo de los partidos que no postularon candidatos al Parlacen?

Porque se trata del voto a presidente, la norma es que se utiliza la cantidad de votos que haya recibido cada uno de los partidos para la asignación de las curules. Si un partido no asigna candidatos lo que ocurre es que no va a ser tomado en cuenta en la asignación y las curules va a ir a otros candidatos y otros partidos.

¿Cómo se reparten?

Con una regla dependiendo de las 20 curules que existen. Se hace de manera proporcional.

¿Proporcional según qué?

Según la cantidad de votos que haya recibido el candidato.

¿Y si el partido del candidato ganó, pero no postuló candidatos al Parlacen?

Eso no tiene nada que ver. Hay unas listas, los que van en los primeros lugares son lo que van asignados primero según la proporción que hayan obtenido de los votos generales para las 20 curules. Si no postulas alguien tendrá más oportunidad. Del caudal de votos válidos se determina cada uno de los partidos que obtuvieron x cantidad, se basa en una proporción y se atribuye una curul.

¿Quién elige a los miembros de la JNE?

Eso es una potestad del TE y de los magistrados. Debemos ser ciudadanos panameños, estar inscritos en el padrón electoral, no haber sido condenados por ningún tipo de delito común o electoral, gozar de buena reputación y nunca haber estado inscrito en un partido político o haber dado la firma para ningún candidato.