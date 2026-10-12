Asamblea Nacional reanuda sesiones del Pleno en el Parlatino este martes

La Asamblea Nacional anunció que este martes 13 de octubre se reanudarán las sesiones ordinarias del Pleno en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ubicado en la ciudad de Panamá.

La presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, informó que la decisión responde a las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios del Órgano del Estado, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades parlamentarias.