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Política

Asamblea Nacional reanuda sesiones del Pleno en el Parlatino este martes

Sede de la Asamblea Nacional
Sede de la Asamblea Nacional Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/10/2026 13:51
La notificación fue dirigida al secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, en la que se confirma la coordinación para el uso de las instalaciones

La Asamblea Nacional anunció que este martes 13 de octubre se reanudarán las sesiones ordinarias del Pleno en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ubicado en la ciudad de Panamá.

La presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, informó que la decisión responde a las condiciones actuales de la infraestructura de los edificios del Órgano del Estado, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades parlamentarias.

En el comunicado oficial, la Asamblea Nacional subrayó que “la Presidencia mantendrá la continuidad de las funciones constitucionales con responsabilidad y transparencia, asegurando que los debates y procesos legislativos se desarrollen sin interrupciones”.

La notificación fue dirigida también al secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, a través de una carta oficial firmada por Castañedas, en la que se confirma la coordinación para el uso de las instalaciones.

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