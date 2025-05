‘Bolota’ le pide a Mulino que llame a una mesa de diálogo y habla de guerra civil

El diputado colonense, Jairo “Bolota” Salazar, le rogó este martes 6 de mayo al presidente de la República, José Raúl Mulino, que convoque una mesa de diálogo y advirtió sobre una posible guerra civil.

“Le rogamos, porque no queremos que sienta que le faltamos al respeto, haga una gran mesa de diálogo, señor presidente, donde se hable de la ley 462, donde se hable del memorándum de entendimiento, donde se hable de todos los problemas que afectan a nuestro país y a nuestra provincia”, manifestó Salazar en un video difundido a través de redes sociales.

El diputado aplaudió la decisión del mandatario por su decisión de reformar la Caja de Seguro Social, pero criticó “esa prepotencia con que sale en todos los medios de comunicación como si nosotros fuéramos sus hijos. Y a todos los que pensamos diferente se les castiga, se les persigue, se les ultraja, se les trata como enemigos, como a nuestros educadores que lo andan persiguiendo y maltratando, y a otros dirigentes que la procuraduría y los jueces andan enjuiciando”.

El diputado cuestionó el cierre de la Dirección de Asistencia Social (DAS) en diciembre del año pasado, apuntando que eliminó 1,800 plazas de trabajo “con la excusa de las botellas”. Considera que es necesario el diálogo para evitar que Panamá “se convierta en una Venezuela o Cuba”.

“Usted nos está obligando a salir a la calle, a defender nuestra soberanía, a defender nuestra posición ante una ley que hemos demostrado en los medios de comunicación, en la Asamblea, que es nefasta para nuestras futuras generaciones. Nos está obligando a defender nuestra fuente de empleo, pero aquí ha sobresalido el ego, el ego por encima de todo. El ego de sus ministros ahora, que día tras día nos quieren hacer ver que nosotros somos los que estamos equivocados y que ellos son los que tienen la verdad absoluta. Este es un país democrático, señor presidente, y no solo grupos económicos”, afirmó Salazar. “No creo que usted quiera, como quieren mucho una guerra civil. Yo no creo que usted quiera eso, pero eso es lo que se avecina, señor presidente”, advirtió.