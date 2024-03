Campaña política entra en sus últimos 40 días en medio del receso por Semana Santa

A 40 días para las elecciones generales del 5 de mayo próximo, las campañas políticas de los candidatos presidenciales deberán pisar el acelerador para atraer el voto del electorado, no solo anunciando sus propuestas, sino dando a conocer sus planes de gobierno, una pieza clave para quienes votan por propuestas con argumentos.

Transcurridos ya 52 días del periodo de campaña política establecido por ley y prácticamente culminada esta primera fase de la campaña antes de la Semana Santa, el balance en algunos aspectos por analistas políticos ha sido positivo y al mismo tiempo consideran que a los candidatos les falta profundizar en el contenido de sus propuestas para generar un verdadero debate de las mismas.

Edwin Cabrera considera que la actual campaña política ha sido atípica, sobre todo en la ciudad capital, y cree que en el interior del país sí se percibe un ambiente de más campaña, con banderas, carros, propaganda y publicidad de todo tipo; incluso radial en los medios provinciales.

Asegura que en la zona metropolitana, donde se concentra la mayoría del electorado, no se ha visto lo que usualmente ha ocurrido en campañas anteriores.

“Sigo pensando que en una buena medida las características de las campañas dependen del estilo y de la personalidad de los candidatos. La personalidad de todos ellos se ha reflejado en el modelo de campaña que hemos visto los panameños”, indicó.

Cabrera consideró que hasta el momento al que más le ha favorecido la campaña ha sido al candidato por la libre postulación Melitón Arrocha, desde el punto de vista del reconocimiento de su figura.

”Las vallas de Martín Torrijos evidentemente están remarcando su activo, que es lógicamente su experiencia, y a Rómulo Roux se le percibe una mayor inversión publicitaria, lo que le permite estar entre las tres o cuatro primeras opciones; y en el caso de Ricardo Lombana que ha tenido una mezcla de cosas, ha sido muy conservador en temas publicitarios, pero un poco más agresivo en recorridos; logró hacer un buen clic en el segundo debate presidencial allá en David”, precisó.

Sostuvo que después de la Semana Santa todos los candidatos van a meter el pie en el acelerador con propuestas, con activismo y probablemente con publicidad, porque la publicidad en esta campaña ha sido casi imperceptible cuando se compara con campañas anteriores.

”Creo que eso es lo que va a ocurrir, que los cuatro candidatos que van marcando, según las encuestas, van a poner el pie en el acelerador pasada la Semana Santa”, enfatizó.

Parte de la intensificación de las campañas será la presentación de los planes de gobierno, dijo.

”Creo que el primero en presentar su plan de gobierno fue Ricardo Lombana; Martín Torrijos acaba de lanzar el suyo, y me imagino que debe estar por salir el de Rómulo Roux de un momento a otro. Ahora vamos a comenzar a ver los planes de gobierno, porque hasta ahora ha sido una campaña sin temas. Las campañas no han tenido temas, o sea, ha habido candidatos haciendo propuestas, pero no ha habido temas de debate entre los candidatos”.

De un asunto tan fundamental como la Caja de Seguro Social (CSS), no se le ha escuchado a ninguno de los candidatos hacer un planteamiento que genere una discusión.

Para el también analista político José Lasso, la primera etapa de la campaña política ha permitido: uno, que sepamos un poco cuáles son las características de los candidatos, y dos, conocer de algunas propuestas que en alguna medida parece que son más comentarios generales de cosas que dicen que van a hacer, sin mayor argumento ni mayor peso de cómo y en qué tiempo se van a ejecutar.

“Creo que han esquivado muchos de los temas álgidos, como el de la corrupción, el de la CSS, el de la minería; han tratado de esquivarlos”, reiteró.

Agregó que es importante tener en consideración que algunos candidatos han sido bastante claros en algunos asuntos. Melitón Arrocha, por ejemplo, ha dicho claramente que hay que considerar las medidas paramétricas para salvar la CSS y ha hablado a favor de la minería.

”Esta contienda le permite a Melitón hacer estas cosas porque él entiende perfectamente que en las encuestas aparece muy por debajo de las posibilidades de alcanzar el solio presidencial”, afirmó Lasso.

También mencionó a la candidata por la libre postulación Maribel Gordón, de la cual asegura ha sido bastante clara y ha dicho que no va a haber medidas paramétricas para resolver el problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, y que se van a considerar otros elementos.

”Gordón, aparte de esto, ha planteado directamente ver el tema tributario, en función de que quienes evaden impuestos paguen impuestos; ha sido bastante clara en eso y eso afecta directamente a un grupo económico particular. Los demás han tratado de mantenerse en las zonas grises para efecto de no hacer consideraciones que los pongan en una posición contraria a las ventajas que puedan tener”, señaló.

Para Lasso, hasta ahora los candidatos presidenciales han plasmado algunas propuestas muy generales, que, asegura, en realidad no aportan directamente a darle claridad frente a la campaña que están realizando.

Considera que en términos de la campaña política en sí, esta se ha llevado de una manera limpia hasta ahora, con algunos matices de campaña sucia que aparecen en los medios digitales o en redes sociales.

“Creo que hasta ahora se ha cumplido este Pacto Ético Electoral del que se había hablado. Los medios de comunicación están dando la posibilidad de que la gente vea un poco más a los candidatos en su manera personal y también en las posibilidades que tienen para dirigir este país”, indicó.

Lasso sí cree que en el último mes de campaña las cosas se van a calentar un poco más, por lo que espera que no se viole el Pacto Ético Electoral y espera que quizás en los últimos debates por realizar, estos puedan girar en torno a lo que realmente necesita el país y principalmente la que más lo requiere que es la población que está en condición de marginalidad, exclusión y desigualdad.

”Yo creo que los candidatos tendrían que mejorar un poco en aclarar sus propuestas, yo creo que la población está bastante informada, creo que el problema ya no sería falta de información, sino la capacidad que tenga la población de entender que hay propuestas y que hay que votar por propuestas y no por candidatos clientelistas, eso ya tendría que ver con un tema de cultura electoral”, expresó.

De igual manera, consideró que en esta última fase de la campaña política los candidatos deben informar sobre sus planes de gobierno, para que mientras más información tenga la población, mayor capacidad tenga de escoger.

“Hay gente que realmente lee las propuestas y entiende que va la política y que participar para dar el voto es una responsabilidad importante, y como dije, este es un tema de educación política que la población debe aprender paulatinamente”, concluyó Lasso.