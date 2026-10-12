Caso Carrizo: audiencia se reanuda tras disputa por apartamento de $1,4 millones

El proceso judicial contra el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo vuelve a la sala 25 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, hoy 13 de octubre, a las 8:30 a.m., luego de quedar suspendido por una controversia sobre un apartamento valorado en aproximadamente $1,4 millones, vinculado a la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La audiencia intermedia fue interrumpida después de que el abogado Carlos Carrillo se identificó como representante de Nano Properties S.A., de su titular Julieta Spiegel Fernández y de la Fundación Carpi. El jurista sostuvo que sus representados debían ser reconocidos formalmente dentro del proceso por considerar que la medida sobre el inmueble les genera una afectación patrimonial directa.
Carrillo explicó que Nano Properties está vinculada a una unidad de apartamentos en el PH Marea, ubicado en Costa del Este. El inmueble fue objeto de una medida de aprehensión ordenada por el Ministerio Público y posteriormente incluido en la solicitud de comiso planteada dentro de la acusación contra Carrizo.
La Fiscalía, por su parte, recordó que los representantes de los terceros presentaron documentación para solicitar su incorporación a la causa durante una audiencia celebrada el 4 de septiembre. También indicó que Nano Properties, la fundación y Spiegel aparecen vinculadas a la investigación patrimonial que se sigue contra el exvicepresidente.
Ante la incidencia, la jueza suspendió la audiencia intermedia hasta que se resolviera la apelación relacionada con la aprehensión del inmueble. La decisión que se adoptara sobre esa medida podía incidir en la acusación y, en particular, en la solicitud de comiso como pena accesoria.
En una audiencia de apelación que se extendió durante casi cuatro horas, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad la decisión de una jueza de garantías que declaró ilegal la aprehensión del apartamento.
La resolución, emitida inicialmente el 4 de septiembre y apelada por la Fiscalía, fue ratificada por los magistrados, quienes rechazaron el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación.
Durante esa audiencia se expuso que los fondos utilizados para adquirir el inmueble provenían de una fuente lícita y eran anteriores al periodo en que Carrizo ejerció como vicepresidente de la República.
El apartamento está valorado en aproximadamente $1,4 millones y forma parte de los $1,9 millones relacionados con la investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La decisión sobre la aprehensión del bien constituye uno de los elementos que rodean la controversia sobre su eventual comiso.
Caso debe avanzar
Al concluir la audiencia anterior, Carrizo estuvo acompañado por familiares y sostenía un rosario mientras escuchaba las intervenciones. Antes de abandonar las instalaciones del SPA, fue abordado por La Estrella de Panamá y, al ser consultado sobre si se consideraba inocente, respondió afirmativamente: “Esto no es justo”.
Su abogado, Pedro Meilán, afirmó que la defensa busca que el proceso avance y llegue cuanto antes a una definición.
“Nosotros estamos apurados en hacer esta audiencia porque José Gabriel Carrizo es inocente y queremos salir de esto lo antes posible, pero se han dado estas incidencias en el proceso”, sostuvo.
Meilán también defendió la capacidad de su cliente para justificar legal y financieramente su patrimonio y volvió a cuestionar los peritajes realizados por la Contraloría. Según el abogado, las auditorías presentan inconsistencias y duplicidad en las cantidades, aspectos que, aseguró, la defensa buscará demostrar durante el juicio oral.
La audiencia de hoy deberá retomar el proceso tras las incidencias que provocaron su suspensión.
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