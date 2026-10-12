Caso Carrizo: audiencia se reanuda tras disputa por apartamento de $1,4 millones

El proceso judicial contra el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo vuelve a la sala 25 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, hoy 13 de octubre, a las 8:30 a.m., luego de quedar suspendido por una controversia sobre un apartamento valorado en aproximadamente $1,4 millones, vinculado a la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La audiencia intermedia fue interrumpida después de que el abogado Carlos Carrillo se identificó como representante de Nano Properties S.A., de su titular Julieta Spiegel Fernández y de la Fundación Carpi. El jurista sostuvo que sus representados debían ser reconocidos formalmente dentro del proceso por considerar que la medida sobre el inmueble les genera una afectación patrimonial directa.

Carrillo explicó que Nano Properties está vinculada a una unidad de apartamentos en el PH Marea, ubicado en Costa del Este. El inmueble fue objeto de una medida de aprehensión ordenada por el Ministerio Público y posteriormente incluido en la solicitud de comiso planteada dentro de la acusación contra Carrizo.

La Fiscalía, por su parte, recordó que los representantes de los terceros presentaron documentación para solicitar su incorporación a la causa durante una audiencia celebrada el 4 de septiembre. También indicó que Nano Properties, la fundación y Spiegel aparecen vinculadas a la investigación patrimonial que se sigue contra el exvicepresidente.

Ante la incidencia, la jueza suspendió la audiencia intermedia hasta que se resolviera la apelación relacionada con la aprehensión del inmueble. La decisión que se adoptara sobre esa medida podía incidir en la acusación y, en particular, en la solicitud de comiso como pena accesoria.