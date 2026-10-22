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Política

Descuentos para jubilados: proyecto de ley avanza al segundo debate

Proyecto de descuentos para jubilados recibe siete votos a favor en primer debate
Proyecto de descuentos para jubilados recibe siete votos a favor en primer debate Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/10/2026 12:28
La Asamblea Nacional evalúa cambios a la Ley 6 de 1987 para actualizar los beneficios destinados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con siete votos a favor, el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa, presentada por el diputado perredista Javier Sucre, busca actualizar el esquema de descuentos y tarifas especiales para esta población, con énfasis en los gastos esenciales del hogar.

La propuesta contempla beneficios para las mujeres a partir de los 57 años y los hombres desde los 62 años. Entre los rubros incluidos figuran descuentos en alimentos, medicamentos, consultas médicas y artículos para la movilidad, como sillas de ruedas, bastones y andaderas.

Asimismo, el proyecto incorpora beneficios en servicios básicos como electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet, con el objetivo de aliviar la carga económica de los adultos mayores y contribuir a su bienestar.

Durante la discusión en primer debate, los comisionados aprobaron modificaciones a varios artículos, eliminaron los artículos 7 y 8 del texto original e incorporaron un nuevo artículo. Tras esta aprobación, la iniciativa deberá continuar su trámite legislativo y ser discutida en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

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