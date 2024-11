Exigen sustento actuarial y financiero al director de la CSS

El sustento actuarial y financiero del proyecto de ley No. 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), fue solicitado por el diputado Crispiano Adames este martes 19 de noviembre, tras escuchar a los dos primeros ciudadanos que participaron de la consulta convocada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

“Yo quiero que el director de la CSS me conteste: ¿dónde está el sustento técnico actuarial de este proyecto de ley? Exijo que me lo dé el día de hoy, porque si no aquí estamos elucubrando sobre un escenario que no es el correcto”, manifestó el diputado, que también calificó el escenario financiero presentado por el Ejecutivo como ‘mágico’.

Dino Mon, director de la CSS, aclaró que “no es mágica la propuesta”, porque “se le metió mucha cabeza”, al tiempo que aseguró la entrega de las corridas actuariales y financieras en las que se basa el modelo.

“Habíamos hablado con la Comisión de organizar un seminario de una manera comprensiva, para que ustedes [diputados] dijeran cuáles partes del modelo deberían ser impresas para el público y así ustedes manejar esa información”, explicó Mon.

Adames se mostró inconforme con la respuesta, porque considera que el sustento debió entregarse con el proyecto de ley.

“Es más, ahora exijo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la proyección que tiene para recaudar los $966 millones (...) Los presupuestos no pueden estar basados en elucubraciones o en pensamientos”, sentenció Adames.

La comisión establecerá el plazo para que el director de la CSS presente el sustento o para que se acuerde otro mecanismo que disipe las dudas de los diputados.