Henríquez, Papadimitriu y de la Guardia se disputarían la presidencia de CD

Luego del anuncio del exministro Roberto Henríquez sobre sus intenciones de postularse como candidato a la presidencia del partido Cambio Democrático (CD), dentro del proceso de renovación de la junta directiva de esta agrupación política, a lo interno del partido han surgido otros nombres con las mismas aspiraciones de liderar este colectivo.

Según informó el diputado electo de CD Manuel Cohen, hasta el momento Henríquez ha comunicado su interés de correr para presidente del partido; sin embargo, indicó que ayer se le dijo que el también exministro Jimmy Papadimitriu probablemente esté interesado. “A mí él no me lo ha dicho todavía, pero es lo que escuché y me imagino que aparecerán otros candidatos”, precisó.

Sostuvo que el diputado electo por el circuito 2-1 en Penonomé, Julio de la Guardia sí le ha manifestado su interés de correr para presidente del partido y “me imagino que saldrán otras aspiraciones”, señaló.

En este proceso, según fuentes a lo interno de CD, el actual presidente del partido Rómulo Roux no tendría en sus planes reelegirse en el cargo.

Cohen explicó que la junta directiva nacional de CD se escoge por cargo y no por nómina, y se va a renovar el presidente, los dos vicepresidentes, la secretaría de finanzas, la secretaría de organización y dos directores.

“Toda la junta directiva está vencida y por mandato de la ley hay que renovarla; estamos esperando que se nos confirme la fecha del 11 de agosto para la convención nacional y elegir a una nueva directiva nacional”, señaló.

Al ser consultado si Roberto Henríquez sería el candidato de consenso para presidir el partido, Cohen manifestó que no cree que Henríquez esté solo en esta contienda. “Siempre que hay escogencia, hay competencia”, recalcó.

Sostuvo que hasta ahora no hay una figura de consenso para la presidencia del partido, ya que según Cohen habría que reunir primero a todos los convencionales y exponerles lo que sería esa figura de consenso y ver si están de acuerdo o no.

“Son entre 1.600 y 1.700 convencionales, mal haría yo en decir que es (Henríquez) una figura de consenso, él sostuvo una reunión con la bancada y manifestó que aspiraba a ser la figura de consenso para correr para la presidencia del partido y que quería unificar todas las corrientes del partido, pero por lo general siempre salen otros interesados”, destacó.

Cohen también se refirió a la reunión que sostuvo la bancada de CD con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, en la cual se le planteó la preocupación por los altos niveles de desempleo, la pérdida del grado de inversión del país por parte de una calificadora de riesgo, el alto costo de la energía eléctrica, la contención del gasto público y las planillas elevadas.

“Básicamente se habló en general de la situación económica del país. En lo personal me gustó escuchar de ellos que había que deponer cualquier interés personal, comercial y político para dedicarnos a trabajar juntos y levantar la economía del país”, concluyó Cohen.