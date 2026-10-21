Las pugnas por las reformas electorales en la Asamblea continúan

La disputa por las reformas electorales desató nuevos cuestionamientos en la Asamblea Nacional este miércoles 21 de octubre. Durante el periodo de incidencias, el primer vicepresidente del Legislativo, Manuel Cohen, pidió disculpas al país por el enfrentamiento en el pleno, mientras el diputado José Pérez Barboni denunció que las diferencias políticas también golpearon el trabajo de la Comisión de Presupuesto.

Cohen relató que la junta directiva ampliada consultó a los jefes de bancada sobre la posibilidad de discutir las reformas electorales. Ante las diferencias, la presidenta de la Asamblea decidió dar cortesía de sala a los magistrados del Tribunal Electoral para que explicaran si el debate podía trasladarse a enero de 2027 o si debía resolverse durante el periodo ordinario o mediante sesiones extraordinarias.

Pero el encuentro terminó en confrontación. “El pleno de la Asamblea Nacional se convirtió en una gallera de esas que los galleros frecuentan y pelean”, se quejó Cohen, quien calificó lo ocurrido como un “espectáculo ridículo”.

“Le quiero pedir disculpas al pueblo panameño por semejante espectáculo ridículo que se dio en esta Asamblea”, agregó, aunque aclaró que no provocó el altercado.

La controversia mantiene en suspenso el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral y sigue pendiente de segundo debate.

La intervención de Cohen tuvo una reacción inmediata de Pérez Barboni, quien hizo referencia al comunicado del Tribunal Electoral emitido el pasado martes, en la que dejaron sentado que fueron citado al pleno de la Asamblea para iniciar el segundo debate de las reformas electorales y no para una cortesía de sala.

Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, denunció que la confrontación coincidió con la falta de cuórum en la Comisión de Presupuesto, que debía atender a varias instituciones, entre ellas el Tribunal Electoral.

El diputado aseguró que solo acudieron algunos representantes independientes y un diputado panameñista que permaneció brevemente. La comisión no logró reunir el cuórum necesario y canceló la sesión.

“Verdaderamente hemos tenido dos semanas [...] muy improductivas”, afirmó.

Pérez Barboni dirigió sus críticas a la junta directiva de la Comisión de Gobierno y pidió que deje de incidir en otras instancias legislativas.

“Que dejen de incidir en otras comisiones de trabajo, sobre todo tan importantes como la Comisión de Presupuesto, que tiene que avanzar en este país”, reclamó.

La diputada presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, se sumó al debate para contestarle al panameñista José Luis Varela por una declaraciones en el noticiero matutino de Canal 2.

“A mí me va a respetar. Quien tiene que prepararse es usted, el que busca, encuentra. Como mujer y política merezco respeto, ya que usted publicó una amenaza en sus redes, tratando de hacer ver que usted va a convertir este Parlamento en un lugar de conflicto y diatribas, faltándonos el respeto. Eso no se lo voy a permitir”, dijo.

La diputada Castañedas, incluso, puso un video del diputado durante una pelea dentro del pleno en el pasado.