Los partidos mueven sus estructuras internas rumbo a 2027

El mapa de los principales partidos políticos comienza a moverse nuevamente, esta vez dentro de sus propias estructuras. El Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Otro Camino (MOCA) preparan procesos de renovación interna que tendrán distintos momentos durante 2027.
Aunque cada colectivo tiene sus propias reglas y calendario, los tres procesos tienen un elemento en común: sus militantes deberán escoger nuevas estructuras internas en diferentes niveles, desde organizaciones territoriales y representantes sectoriales hasta los órganos que tendrán participación en la conducción nacional.
Los procesos también ocurren en momentos políticos diferentes para cada partido. Mientras el Panameñista ya fijó para enero su elección interna, MOCA escogió marzo para elegir a sus delegados y juntas directivas. El PRD, por su parte, convocará primero a su Directorio Nacional en enero, instancia que deberá definir la fecha de su próximo Congreso Nacional Ordinario.
El Partido Panameñista realizará sus elecciones internas el 31 de enero de 2027. Sus adherentes escogerán convencionales nacionales, delegadas de la Mujer, delegados de la Juventud y miembros de los directorios de corregimiento y de circuito o distrito.
El calendario establece que las postulaciones se presentarán entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026, mientras que la campaña interna comenzará el 15 de diciembre y terminará el 28 de enero.
El proceso incluye reglas de paridad de género. Las listas pares deberán contar con 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos principales, y cada principal deberá tener un suplente de distinto género.
En el caso del Movimiento Otro Camino (MOCA), la jornada interna está programada para el 14 de marzo de 2027. Ese día se escogerán 232 delegados nacionales, además de las juntas directivas provinciales, comarcales y circuitales.
Los delegados nacionales tendrán un papel posterior: integrarán la Convención Nacional Ordinaria de MOCA, prevista para el 20 de junio de 2027, instancia en la que se elegirá a la nueva Junta Directiva Nacional.
El calendario de MOCA establece que el padrón electoral cerrará el 13 de noviembre de 2026. Las postulaciones para delegados nacionales serán del 30 de noviembre al 4 de diciembre, mientras que las correspondientes a las juntas directivas se realizarán del 20 al 24 de diciembre.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) seguirá una ruta diferente. Su Consejo Directivo Nacional aprobó convocar al Directorio Nacional para enero de 2027. Será esa instancia la que definirá la fecha del XII Congreso Nacional Ordinario, en el que el colectivo prevé renovar su dirigencia.
La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, explicó que el proceso contempla una renovación de las estructuras del partido y señaló que el Congreso tendrá entre sus tareas escoger al nuevo Comité Ejecutivo Nacional.
Una de las diferencias entre los procesos está en la cantidad y el tipo de representantes que cada partido deberá escoger.
En MOCA, por ejemplo, el proceso contempla 232 delegados nacionales. La distribución se realiza según las circunscripciones y la cantidad de adherentes inscritos. Panamá concentra la mayor cantidad, con 76 delegados, seguido de Chiriquí, con 39, y Panamá Oeste, con 26.
El PRD, según el calendario adelantado por su dirigencia, deberá escoger alrededor de 4,200 delegados, quienes tendrán la responsabilidad de participar en la elección de la nueva cúpula del partido durante el Congreso.
En el Panameñista, la renovación comprende convencionales y estructuras territoriales, además de las representaciones de la Mujer y la Juventud.
Esto significa que los tres procesos no representan exactamente lo mismo. En cada partido, las estructuras que se escogen y el mecanismo mediante el cual llegan a la dirección nacional son diferentes.
14 Mar 2027
Delegados + Juntas
Tribunal Electoral (Delegados)
* La elección de Delegados Nacionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las Juntas Directivas son organizadas por el partido MOCA.
Dato por verificar: la distribución territorial mostrada suma 245 delegados, mientras el material base indica 232. Confirmar la cifra oficial antes de publicar.
* El incumplimiento será sancionado conforme al artículo 523 del Código Electoral.
31 Ene 2027
Convencionales + Directorios
Tribunal Electoral (Convencionales)
* La elección de Convencionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las demás dignidades son organizadas por el partido.
* La violación a esta disposición será sancionada conforme al Código Electoral.
Directorio Nacional
Enero 2027
XII Congreso Nacional
El partido busca renovar su dirigencia tras los resultados electorales de 2024, en lo que describe como "una nueva etapa de organización y renovación".
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