Los partidos mueven sus estructuras internas rumbo a 2027

El mapa de los principales partidos políticos comienza a moverse nuevamente, esta vez dentro de sus propias estructuras. El Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Otro Camino (MOCA) preparan procesos de renovación interna que tendrán distintos momentos durante 2027. Aunque cada colectivo tiene sus propias reglas y calendario, los tres procesos tienen un elemento en común: sus militantes deberán escoger nuevas estructuras internas en diferentes niveles, desde organizaciones territoriales y representantes sectoriales hasta los órganos que tendrán participación en la conducción nacional. Los procesos también ocurren en momentos políticos diferentes para cada partido. Mientras el Panameñista ya fijó para enero su elección interna, MOCA escogió marzo para elegir a sus delegados y juntas directivas. El PRD, por su parte, convocará primero a su Directorio Nacional en enero, instancia que deberá definir la fecha de su próximo Congreso Nacional Ordinario.

Tres caminos para renovar las estructuras

El Partido Panameñista realizará sus elecciones internas el 31 de enero de 2027. Sus adherentes escogerán convencionales nacionales, delegadas de la Mujer, delegados de la Juventud y miembros de los directorios de corregimiento y de circuito o distrito. El calendario establece que las postulaciones se presentarán entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026, mientras que la campaña interna comenzará el 15 de diciembre y terminará el 28 de enero. El proceso incluye reglas de paridad de género. Las listas pares deberán contar con 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos principales, y cada principal deberá tener un suplente de distinto género.

En el caso del Movimiento Otro Camino (MOCA), la jornada interna está programada para el 14 de marzo de 2027. Ese día se escogerán 232 delegados nacionales, además de las juntas directivas provinciales, comarcales y circuitales. Los delegados nacionales tendrán un papel posterior: integrarán la Convención Nacional Ordinaria de MOCA, prevista para el 20 de junio de 2027, instancia en la que se elegirá a la nueva Junta Directiva Nacional. El calendario de MOCA establece que el padrón electoral cerrará el 13 de noviembre de 2026. Las postulaciones para delegados nacionales serán del 30 de noviembre al 4 de diciembre, mientras que las correspondientes a las juntas directivas se realizarán del 20 al 24 de diciembre. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) seguirá una ruta diferente. Su Consejo Directivo Nacional aprobó convocar al Directorio Nacional para enero de 2027. Será esa instancia la que definirá la fecha del XII Congreso Nacional Ordinario, en el que el colectivo prevé renovar su dirigencia. La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, explicó que el proceso contempla una renovación de las estructuras del partido y señaló que el Congreso tendrá entre sus tareas escoger al nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

El tamaño de las estructuras también cambia

Una de las diferencias entre los procesos está en la cantidad y el tipo de representantes que cada partido deberá escoger. En MOCA, por ejemplo, el proceso contempla 232 delegados nacionales. La distribución se realiza según las circunscripciones y la cantidad de adherentes inscritos. Panamá concentra la mayor cantidad, con 76 delegados, seguido de Chiriquí, con 39, y Panamá Oeste, con 26. El PRD, según el calendario adelantado por su dirigencia, deberá escoger alrededor de 4,200 delegados, quienes tendrán la responsabilidad de participar en la elección de la nueva cúpula del partido durante el Congreso. En el Panameñista, la renovación comprende convencionales y estructuras territoriales, además de las representaciones de la Mujer y la Juventud. Esto significa que los tres procesos no representan exactamente lo mismo. En cada partido, las estructuras que se escogen y el mecanismo mediante el cual llegan a la dirección nacional son diferentes.

ELECCIONES INTERNAS MOCA, Partido Panameñista y PRD 🟠 Movimiento Otro Camino (MOCA) Fecha de Elección 14 Mar 2027 Cargos a Elegir Delegados + Juntas Financiamiento Tribunal Electoral (Delegados) 🗳️ ¿Qué se elige? Delegados Nacionales Por verificar

Juntas Directivas Provinciales 13

Juntas Directivas Comarcales y de Circuito Varias * La elección de Delegados Nacionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las Juntas Directivas son organizadas por el partido MOCA. 📍 Delegados por Región 76 Panamá 39 Chiriquí 26 Panamá Oeste 25 Colón 17 Herrera 15 Coclé 15 Veraguas 11 Ngäbe-Buglé 8 Guna Yala 6 Los Santos 4 Bocas del Toro 2 Darién 1 Emberá-Wounaan Dato por verificar: la distribución territorial mostrada suma 245 delegados, mientras el material base indica 232. Confirmar la cifra oficial antes de publicar. 📅 Calendario Electoral - Fechas Clave Cierre de Libros: Fecha límite para inscripción de adherentes y conformación del Padrón Electoral. Postulaciones (Delegados): Periodo para presentar formularios de postulación ante la CNEI. Postulaciones (Juntas Directivas): Periodo para presentar formularios para juntas provinciales, comarcales y circulantes. Periodo de Campaña: 60 días calendario para mítines, caravanas y propaganda política en todo el país. DÍA DE LA ELECCIÓN: Instalación de mesas (6:00 a.m.), votación (7:00 a.m. - 4:00 p.m.) y escrutinio. Entrega de Credenciales: La CNEI entrega las credenciales a los candidatos electos. 📋 Requisitos Clave Antigüedad mínima (Delegados) 18 meses

Antigüedad mínima (Juntas Directivas) 12 meses

No tener condena por delito doloso Obligatorio

Programa de Inducción del partido Completado ⚖️ Paridad de Género Listas Pares 50% H / 50% M

Listas Impares Diferencia máx. 1

Suplentes Género diferente al principal * El incumplimiento será sancionado conforme al artículo 523 del Código Electoral. 🟣 Partido Panameñista Fecha de Elección 31 Ene 2027 Cargos a Elegir Convencionales + Directorios Financiamiento Tribunal Electoral (Convencionales) 🗳️ ¿Qué se elige? Convencionales a nivel Nacional Res. 002

Delegadas de la Mujer Res. 003

Delegados/as de la Juventud Res. 003

Directorios de Corregimiento Res. 003

Directorios de Circuito o Distrito Res. 003 * La elección de Convencionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las demás dignidades son organizadas por el partido. 📋 Cargos y Períodos Convencionales 5 años

Delegadas de la Mujer 2027-2032

Delegados de la Juventud 2027-2032

Directorios de Corregimiento 2027-2032

Directorios de Circuito o Distrito 2027-2032 📅 Calendario Electoral - Fechas Clave Presentación del Reglamento: El CNE del partido presenta el reglamento y calendario a la DNOE para su aprobación. Aprobación DNOE: La Dirección Nacional de Organización Electoral emite una resolución que aprueba el reglamento y calendario. Publicación: El reglamento se publica en el Boletín del Tribunal Electoral durante tres días hábiles. Convocatoria Pública: Se realiza la convocatoria oficial a los convencionales en el Boletín del Tribunal Electoral. Postulaciones: Periodo para que los aspirantes presenten sus formularios de postulación ante el CNE. Periodo de Campaña: Inicio del periodo de campaña electoral para los candidatos. DÍA DE LA ELECCIÓN: Instalación de mesas (6:00 a.m.), votación (7:00 a.m. - 4:00 p.m.) y escrutinio. Entrega de Credenciales: El CNE entrega las credenciales a los candidatos electos y se publican en el Boletín. 📋 Requisitos Clave Ser miembro inscrito del partido Obligatorio

Cumplir con el Estatuto del partido Obligatorio

Cumplir con el Código Electoral Obligatorio

Presentar formulario completo Sin borrones ⚖️ Paridad de Género Listas Pares 50% H / 50% M

Listas Impares Diferencia máx. 1

Suplentes Género diferente al principal * La violación a esta disposición será sancionada conforme al Código Electoral.