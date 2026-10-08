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Política

Los partidos mueven sus estructuras internas rumbo a 2027

Los partidos Panameñista, PRD y Movimiento Otro Camino preparan sus procesos de renovación interna para 2027, con elecciones y convenciones programadas en distintos momentos del año.
Los partidos Panameñista, PRD y Movimiento Otro Camino preparan sus procesos de renovación interna para 2027, con elecciones y convenciones programadas en distintos momentos del año. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 09/10/2026 00:00
El Partido Panameñista, el PRD y Movimiento Otro Camino preparan procesos de renovación interna que se desarrollarán durante 2027

El mapa de los principales partidos políticos comienza a moverse nuevamente, esta vez dentro de sus propias estructuras. El Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Otro Camino (MOCA) preparan procesos de renovación interna que tendrán distintos momentos durante 2027.

Aunque cada colectivo tiene sus propias reglas y calendario, los tres procesos tienen un elemento en común: sus militantes deberán escoger nuevas estructuras internas en diferentes niveles, desde organizaciones territoriales y representantes sectoriales hasta los órganos que tendrán participación en la conducción nacional.

Los procesos también ocurren en momentos políticos diferentes para cada partido. Mientras el Panameñista ya fijó para enero su elección interna, MOCA escogió marzo para elegir a sus delegados y juntas directivas. El PRD, por su parte, convocará primero a su Directorio Nacional en enero, instancia que deberá definir la fecha de su próximo Congreso Nacional Ordinario.

Sede del Partido Panameñista.
Sede del Partido Panameñista. Archivo | La Estrella de Panamá
Tres caminos para renovar las estructuras

El Partido Panameñista realizará sus elecciones internas el 31 de enero de 2027. Sus adherentes escogerán convencionales nacionales, delegadas de la Mujer, delegados de la Juventud y miembros de los directorios de corregimiento y de circuito o distrito.

El calendario establece que las postulaciones se presentarán entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026, mientras que la campaña interna comenzará el 15 de diciembre y terminará el 28 de enero.

El proceso incluye reglas de paridad de género. Las listas pares deberán contar con 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos principales, y cada principal deberá tener un suplente de distinto género.

Sede del Partido Revolucionario Democrático.
Sede del Partido Revolucionario Democrático. Archivo | La Estrella de Panamá

En el caso del Movimiento Otro Camino (MOCA), la jornada interna está programada para el 14 de marzo de 2027. Ese día se escogerán 232 delegados nacionales, además de las juntas directivas provinciales, comarcales y circuitales.

Los delegados nacionales tendrán un papel posterior: integrarán la Convención Nacional Ordinaria de MOCA, prevista para el 20 de junio de 2027, instancia en la que se elegirá a la nueva Junta Directiva Nacional.

El calendario de MOCA establece que el padrón electoral cerrará el 13 de noviembre de 2026. Las postulaciones para delegados nacionales serán del 30 de noviembre al 4 de diciembre, mientras que las correspondientes a las juntas directivas se realizarán del 20 al 24 de diciembre.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) seguirá una ruta diferente. Su Consejo Directivo Nacional aprobó convocar al Directorio Nacional para enero de 2027. Será esa instancia la que definirá la fecha del XII Congreso Nacional Ordinario, en el que el colectivo prevé renovar su dirigencia.

La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, explicó que el proceso contempla una renovación de las estructuras del partido y señaló que el Congreso tendrá entre sus tareas escoger al nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Movimiento Otro Camino.
Movimiento Otro Camino. Cedida
El tamaño de las estructuras también cambia

Una de las diferencias entre los procesos está en la cantidad y el tipo de representantes que cada partido deberá escoger.

En MOCA, por ejemplo, el proceso contempla 232 delegados nacionales. La distribución se realiza según las circunscripciones y la cantidad de adherentes inscritos. Panamá concentra la mayor cantidad, con 76 delegados, seguido de Chiriquí, con 39, y Panamá Oeste, con 26.

El PRD, según el calendario adelantado por su dirigencia, deberá escoger alrededor de 4,200 delegados, quienes tendrán la responsabilidad de participar en la elección de la nueva cúpula del partido durante el Congreso.

En el Panameñista, la renovación comprende convencionales y estructuras territoriales, además de las representaciones de la Mujer y la Juventud.

Esto significa que los tres procesos no representan exactamente lo mismo. En cada partido, las estructuras que se escogen y el mecanismo mediante el cual llegan a la dirección nacional son diferentes.

ELECCIONES INTERNAS

MOCA, Partido Panameñista y PRD

🟠 Movimiento Otro Camino (MOCA)

Fecha de Elección

14 Mar 2027

Cargos a Elegir

Delegados + Juntas

Financiamiento

Tribunal Electoral (Delegados)

🗳️ ¿Qué se elige?

  • Delegados Nacionales Por verificar
  • Juntas Directivas Provinciales 13
  • Juntas Directivas Comarcales y de Circuito Varias

* La elección de Delegados Nacionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las Juntas Directivas son organizadas por el partido MOCA.

📍 Delegados por Región

76Panamá
39Chiriquí
26Panamá Oeste
25Colón
17Herrera
15Coclé
15Veraguas
11Ngäbe-Buglé
8Guna Yala
6Los Santos
4Bocas del Toro
2Darién
1Emberá-Wounaan

Dato por verificar: la distribución territorial mostrada suma 245 delegados, mientras el material base indica 232. Confirmar la cifra oficial antes de publicar.

📅 Calendario Electoral - Fechas Clave

13 Nov 2026
Cierre de Libros: Fecha límite para inscripción de adherentes y conformación del Padrón Electoral.
30 Nov - 04 Dic 2026
Postulaciones (Delegados): Periodo para presentar formularios de postulación ante la CNEI.
20 - 24 Dic 2026
Postulaciones (Juntas Directivas): Periodo para presentar formularios para juntas provinciales, comarcales y circulantes.
25 Ene - 11 Mar 2027
Periodo de Campaña: 60 días calendario para mítines, caravanas y propaganda política en todo el país.
14 Mar 2027
DÍA DE LA ELECCIÓN: Instalación de mesas (6:00 a.m.), votación (7:00 a.m. - 4:00 p.m.) y escrutinio.
20 - 26 Abr 2027
Entrega de Credenciales: La CNEI entrega las credenciales a los candidatos electos.

📋 Requisitos Clave

  • Antigüedad mínima (Delegados) 18 meses
  • Antigüedad mínima (Juntas Directivas) 12 meses
  • No tener condena por delito doloso Obligatorio
  • Programa de Inducción del partido Completado

⚖️ Paridad de Género

  • Listas Pares 50% H / 50% M
  • Listas Impares Diferencia máx. 1
  • Suplentes Género diferente al principal

* El incumplimiento será sancionado conforme al artículo 523 del Código Electoral.

🟣 Partido Panameñista

Fecha de Elección

31 Ene 2027

Cargos a Elegir

Convencionales + Directorios

Financiamiento

Tribunal Electoral (Convencionales)

🗳️ ¿Qué se elige?

  • Convencionales a nivel Nacional Res. 002
  • Delegadas de la Mujer Res. 003
  • Delegados/as de la Juventud Res. 003
  • Directorios de Corregimiento Res. 003
  • Directorios de Circuito o Distrito Res. 003

* La elección de Convencionales es financiada por el Tribunal Electoral. Las demás dignidades son organizadas por el partido.

📋 Cargos y Períodos

  • Convencionales 5 años
  • Delegadas de la Mujer 2027-2032
  • Delegados de la Juventud 2027-2032
  • Directorios de Corregimiento 2027-2032
  • Directorios de Circuito o Distrito 2027-2032

📅 Calendario Electoral - Fechas Clave

17 Ago 2026
Presentación del Reglamento: El CNE del partido presenta el reglamento y calendario a la DNOE para su aprobación.
04 Sep 2026
Aprobación DNOE: La Dirección Nacional de Organización Electoral emite una resolución que aprueba el reglamento y calendario.
07 - 09 Sep 2026
Publicación: El reglamento se publica en el Boletín del Tribunal Electoral durante tres días hábiles.
08 - 10 Oct 2026
Convocatoria Pública: Se realiza la convocatoria oficial a los convencionales en el Boletín del Tribunal Electoral.
09 - 14 Nov 2026
Postulaciones: Periodo para que los aspirantes presenten sus formularios de postulación ante el CNE.
15 Dic 2026 - 28 Ene 2027
Periodo de Campaña: Inicio del periodo de campaña electoral para los candidatos.
31 Ene 2027
DÍA DE LA ELECCIÓN: Instalación de mesas (6:00 a.m.), votación (7:00 a.m. - 4:00 p.m.) y escrutinio.
10 Mar 2027
Entrega de Credenciales: El CNE entrega las credenciales a los candidatos electos y se publican en el Boletín.

📋 Requisitos Clave

  • Ser miembro inscrito del partido Obligatorio
  • Cumplir con el Estatuto del partido Obligatorio
  • Cumplir con el Código Electoral Obligatorio
  • Presentar formulario completo Sin borrones

⚖️ Paridad de Género

  • Listas Pares 50% H / 50% M
  • Listas Impares Diferencia máx. 1
  • Suplentes Género diferente al principal

* La violación a esta disposición será sancionada conforme al Código Electoral.

🔴 Partido Revolucionario Democrático (PRD)

Convocatoria

Directorio Nacional

Fecha del Directorio

Enero 2027

Próximo Hito

XII Congreso Nacional

📢 Decisión del Consejo Directivo Nacional

El Consejo Directivo Nacional del PRD aprobó este miércoles convocar al Directorio Nacional para:
Enero de 2027
Esta instancia definirá la fecha exacta del XII Congreso Nacional Ordinario.
Consejo Directivo Nacional Aprueba la convocatoria
Directorio Nacional Enero 2027
XII Congreso Nacional Fecha por definir

🎯 Objetivo del Proceso

El partido busca renovar su dirigencia tras los resultados electorales de 2024, en lo que describe como "una nueva etapa de organización y renovación".

Fuente: Tribunal Electoral y documentos partidarios citados en la información base
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