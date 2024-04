Maribel Gordón y su propuesta ‘El plan para la vida digna’

Maribel Gordón es profesora de la Universidad de Panamá desde 1984 y ha sido investigadora social en la misma universidad. Se presenta como una candidata de izquierda, luego de recolectar más de 163.000 firmas para obtener la segunda posición por la libre postulación. Su propuesta apunta a un cambio completo a la Constitución bajo un proceso “participativo” que incluya todos los sectores, aunque sin una estrategia para lograr consensos sin sobresaltos. En su plan de trabajo otorga un rol protagonista al gobierno como garante de la educación, generación de empleos, el derecho al agua y medio ambiente.

MÁS PERSONAL...

P: ¿Cuándo miente?

R: Yo no miento.

P: Todos mentimos...

R: Todo el que me conoce sabe que odio las mentiras. Yo prefiero que me digan la verdad.

P: ¿En qué miente?

R: Yo no miento. Soy demasiado sincera, es un buen atributo.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en tomar una decisión?

R: Depende del problema. Muy poco actúo impulsivamente. Soy de reflexionar, de meditar y luego procedo.

P: ¿Qué reza y a quién le reza?

R: Rezo muchas cosas. Por ejemplo, creo en la solidaridad y hay varios ejemplos dentro de la fe que son de solidaridad. He citado al papa Francisco dentro la fe, en la encíclica social de la Iglesia, creo que es un corregir de haber abandonado al pueblo.

P: ¿Usted es católica?

R: Católica apostólica y romana, así me dice mi madre.

P: ¿Asiste a misa?

R: No, eso es otra cosa. Son cosas diferentes.

P: ¿Usted practica la fe?

R: Siendo solidaria.

P: ¿A quién le dirige el rezo que hace?

R: Es en la práctica, de ser solidario, apoyar al prójimo.

DÉFICIT DEL IVM DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

R: Nosotros hemos planteado regresar al programa solidario (SEBD) como única base para garantizar a esta generación y la futura el derecho a pensionarse. Hemos cuestionado la base de paramétricas que son recurrentes. El programa enfrenta una crisis producto de que en 2008 el gobierno de ese momento modificó la Ley 51 y cerró la principal fuente de ingreso que tiene el programa de pensiones, que son las cuotas.

P: Al plantear volver al sistema solidario, ¿qué va a pasar con el sistema mixto?

R: Hasta ahora nadie sabe qué está pasando en el sistema mixto. Se dijo que todos los años iban a recibir un informe financiero, pero no se ha recibido. Frente a eso en otros momentos, por ejemplo en 2008, se entregó un supuesto adelanto de $500 para que la gente se cambiara. El Estado tiene que hacerse responsable de un proceso en el que reingrese a los pensionados por cuentas individuales al programa solidario. Esto es factible en la medida en que en el programa de cuentas individuales las pensiones son menores a pesar de pagar lo mismo.

P: Las estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo señalan que esa medida no es suficiente, ¿cuál será la fórmula para reflotar a largo plazo el sistema de pensiones?

R: Yo creo que uno de los temas importantes es adecentar la CSS. No es posible que usted pague una cuota, el sector empresarial lo retenga, la patronal también que incluye al gobierno y no la entrega a la CSS.

P: Según las estimaciones que plantea de adecentar la CSS, ¿cuánto puede recabarse y si en sus cálculos es suficiente como única medida?

R: El tema, volvemos a la recaudación, es qué tan profunda es la crisis y qué tanto recurso se ha ido a la especulación. Hay que retomar el recurso. El Estado tiene que generar un proceso transitorio de aportar, porque la seguridad social tiene que ver con uno de los mecanismos de contribuir a la distribución del ingreso.

P: ¿Usted no tiene una cifra de cuánto dinero debe aportar el Estado, según su propuesta?

R: Hasta ahora se dice que $140 millones era la cifra que se suponía que iba a aportar por parte del Estado cuando profundizaron la crisis. Las estimaciones van a depender de la generación de empleo, porque si hay una población que no está cotizando a la seguridad social, la CSS tiene que aportar más. Si generamos empleo estable con salario, las aportaciones serán menos. Este no es un tema matemático como quieren hacer ver.

GENERACIÓN DE EMPLEO

P: ¿Qué estrategia va a emplear para que el 70% de los trabajadores que se encuentran en la informalidad se incorpore a la formalidad?

R: Eso está vinculado con el estímulo a los sectores productivos. Estamos hablando de la necesidad de estimular el sector agropecuario, agroindustrial, industrial para generar empleo digno con salario justo. Estamos planteando promover estos polos de desarrollo en las provincias del país en términos de una logística vinculada al desarrollo nacional. Pero, además, estamos planteando invertir en investigación, desarrollo, tecnología e innovación. Ahí están los jóvenes. Otro tema necesario es que debe haber un conjunto de actividades que deben proveer empleo, como el ecoturismo, como una base de desarrollo nacional.

P: Según su propuesta, ¿tiene un cálculo de cuántos empleos va a generar? R: Maribel Gordón es economista, no va a inventar cifras que son irrealizables, sino que se tienen que fomentar estrategias de desarrollo nacional y social para poder resolver el empleo. Aquí la gente dice que va a crear 15.000 empleos porque va a construir un megacentro comercial, que es estacionario, que sigue profundizando la informalidad, esa ha sido una de las bases del error de la política económica.

P: Aún queda la duda de cómo se va a disminuir la informalidad...

R: La inversión del Estado debe estar enfocada en el desarrollo nacional y social. Los sectores productivos son fundamentales, un respaldo real para el sector agropecuario. Una de las grandes dificultades, y que se ha tenido como norte, es generar cantidad y no calidad. El 60% de informales, ¿quiénes son y dónde están?, hay que ubicarlos. Te puedo decir que el 14% de los informales está en el sector formal.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

P: ¿Cuál es su propuesta para asegurar agua a la operación del Canal de Panamá y a la población?

R: Establecer que el agua es un derecho. Hay que garantizarla a la población. Hay que preservar la naturaleza para evitar que la fuente hídrica esté siendo arrasada, producto de una política económica que privilegia el consumismo. En el Canal de Panamá el insumo principal es el agua, tenemos que hacer un balance, pero en ese balance la vida humana debe prevalecer. No es así ahora. Hay que respetar el ordenamiento territorial y eso pasa por el recurso hídrico. No creo en crear autoridades que privaticen el agua porque lo que dice eso es que las personas que tienen recursos, tienen derecho, pero si no los tienen, no tienen derecho al agua. En otros países el agua es gratis, porque se entiende el agua como vida.

P: ¿Cuánto dinero necesitará para hacer efectiva la propuesta?

R: Debemos partir de que el agua sea gratuita como derecho. Tenemos que ordenar el uso de los recursos en Panamá. Si le doy un incentivo tributario de tipo turístico a cinco familias eso lo promueve el Estado, pero si damos incentivo a las familias como transferencias económicas, lo cuestionamos. Yo creo en la necesidad de establecer el mecanismo institucional que me lleve a la preservación del agua y las fuentes hídricas. Por ejemplo, se dice que el 54% del agua potable se pierde por la ineficiencia, resulta que es un sector tercerizado. La empresa lo ve como costo, un Estado no puede verlo como costo.

P: Entiendo el sentido, pero me gustaría escuchar una cifra para dar forma a la propuesta...

R: Todo lo que es necesidad básica lo mido como rentabilidad social, no financiera. ¿Quieren que digamos que vamos a invertir un dólar por cada panameño? Aquí se ha invertido, o se ha gastado en obras suntuosas. Por ejemplo, el 20% del gasto social se va en corrupción, ¿no cree que ese porcentaje puede pasar a satisfacer necesidades fundamentales de vida?

EDUCACIÓN, CALIDAD Y COBERTURA

P: Se habla mucho sobre la calidad de la educación, ¿qué hará para mejorarla?

R: Lo primero que le aclaro es que no hablo de calidad de educación, eso se mide con referencia a algo. La educación tiene que apuntalar el desarrollo social. Creo que hay que entender la educación como un derecho. Lo primero que voy a hacer es entender como derecho la educación desde el maternal hasta la universidad. Educación como base del desarrollo nacional de la población, garantizar la inversión. En la Ley 47 se determinó el 6% de la inversión, pero ningún gobierno se lo ha dado. En 2022 se cambió a 7% para educación, resulta ser que es para un listado de instituciones.

P: Dé una fórmula de cómo piensa garantizar la educación desde parvulario hasta universidad...

R: Lo importante es que en el maternal hay que garantizar alimentación para el rendimiento escolar. Lo que pasa es que aquí se ha desintegrado la educación de las condiciones de vida. Un niño desnutrido no tiene rendimiento académico. Nosotros tenemos que caminar a una curricular que corresponda con el desarrollo. Hay un conjunto de materias que han sido eliminadas producto de que no se le ve realización en el mercado, pero sí la tienen en la realización plena. Yo creo que las escuelas en algún momento deben caminar a una jornada permanente que permita en el espacio de la tarde o la mañana la música, danza, deporte, artes, como parte de la realización. Creo en una educación que sea crítica. Eso ha restado en estos momentos la capacidad y oportunidad, el Estado debe ver la educación como una inversión.

CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN

R: Sí, pero no parches. No paralela, sino una constituyente originaria que consiste en un proceso participativo en el cual deben estar todos los sectores de la vida nacional y social planteando sus reclamos, haciendo su propuesta para tener una carta magna que corresponda con el desarrollo nacional y social.

P: ¿Cómo estarán representados todos los sectores en el proceso de discusión? R: Es uno de los problemas que tenemos. Aquí cada gobierno que llama a supuestos diálogos dice quién es el mediador y decide quiénes participan. Aquí se trata que las comunidades y organizaciones sociales, gremiales, empresariales, productores, artistas, deportistas, juventud, la mujer, el afrodescendiente, el campesino e indígena elijan a su representado en un proceso de consulta.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

P: Enumere las herramientas que va a implementar para disminuir la corrupción en el país...

R: Te daría un dato, nosotros vamos a lograr cero por ciento de corrupción. Nosotros vamos a investigar, juzgar y que devuelvan lo robado. Tiene que acabarse con la impunidad.

P: ¿Cree que sus palabras pueden interpretarse como una persecución?

R: No es persecución. A nadie que no haya hecho nada tengo por qué investigarlo. Pero aquí hay listas de procesos y donde hay corruptos, hay corruptores. Si eras ministra de Educación o de Vivienda, y se cometió bajo tu administración un hecho, tú eras la regente de esa cartera y eres responsable. Hay que investigarte.

P: ¿Cómo va a controlar que las personas que estén en su gestión no sean corruptas?

R: En mi gobierno lo boto. En los gobiernos anteriores los voy a juzgar. Yo no hago pactos entre los partidos, políticos, en donde no te toco a ti en los próximos periodos. Aquí hay que juzgar. Cuando comencemos a acabar con la impunidad, y eso se hace llevando a cada uno a ser juzgado, ese día comenzamos a frenar el problema.

RETOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

P: En materia de seguridad, ¿cómo va a enfrentar la narcopolítica y qué herramientas empleará?

R: Yo creo que lo hemos centrado en la distribución de los pequeños vendedores. Tenemos que ir a las grandes cúpulas que manejan el narcotráfico y uno de los temas es que financian la política. Se habla de narcopolítica de manera creciente, eso hay que enfrentarlo. Hay que tener una política criminológica en términos concretos para ver las causas que generan el problema y atacarlas de raíz. Es un tema difícil, pero lo tenemos que hacer, y una de las formas es cerrar la puerta al financiamiento de campañas electorales que luego llevan a establecer estructuras en el Órgano Legislativo y el Judicial, se ha hablado que se compran y venden fallos, y en el Ejecutivo.

P: Cerrar eso, como dice, requiere de un equipo de investigación y presupuesto. Explique qué herramientas va a emplear para lograrlo...

R: Una política criminológica. Eso empieza en toda la estructura, de la social a la institucional. Tienes que iniciar por avanzar procesos políticos que llevan a eso. Estableciendo relaciones sociales que impidan que la población se haga presa del crimen.