Martín Torrijos reitera su compromiso con los más necesitados del país

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, reiteró este domingo durante una visita a Changuinola, en Bocas del Toro, que tiene una responsabilidad con la gente más humilde de este país, que merecen oportunidades, al tiempo que se comprometió a atender la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) y los problemas en la atención médica y medicinas.

El ex mandatario recordó a su padre Omar Torrijos Herrera, y dijo que honrará su memoria, porque trabajará para que llegue la salud, la educación y las oportunidades a cada rincón del país.

También indicó que atenderá la situación de la CSS, y se comprometió con los jubilados en que ninguno iba a dejar de cobrar su pensión.

“Por eso estamos en esta contienda electoral, porque no venimos a engañarlos, venimos a trabajar hombro a hombro con ustedes para dejarles una mejor calidad de vida, para que puedan vivir, para que la plata les alcance, para que no tengan que andar mendigando una beca, porque con nosotros no hay que tener influencia o palanca”, aseguró.

Acompañado de la su compañera de fórmula Rosario Turner Montenegro, el exmandatario fue recibido por cientos de sus seguidores, a quienes les habló de su propuesta para atender los problemas que afectan, no solo a Changuinola, sino a todo el país, como la ausencia de especialistas y médicos para atender a las comunidades.

Manifestó además que es un hombre de paz y diálogo, que no puede ser que este país crezca en medio del conflicto permanente, porque hay quienes apuestan a la pelea permanente, personas que creen que tienen un liderazgo mesiánico, que los únicos buenos en el país son ellos, pero están equivocados, porque hay gente buena en todos los partidos, por eso, se ha comprometido a iniciar una transformación real de este país.

De igual manera, recordó los programas especiales en favor de los indígenas durante su administración entre el 2004 y 2009, al igual que las oportunidades de estudios que se les dio a jóvenes de la comarca y de Bocas del Toro, quienes fueron a estudiar a Europa turismo, ingeniería y economía.

“Porque nosotros sí estamos conscientes de que todos merecen una oportunidad y la vamos a honrar; Vamos a tener programas especiales para los pueblos indígenas y no serán olvidados nunca más; vamos a trabajar con ustedes y devolverles las oportunidades que hoy se las están robando”, puntualizó Martín Torrijos.