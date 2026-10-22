Partido Panameñista aplaza elecciones internas para mayo de 2027

La modificación del calendario electoral incide en un proceso que permitirá a los adherentes escoger convencionales nacionales, delegadas de la Mujer, delegados de la Juventud y miembros de los directorios de corregimiento y de circuito o distrito.

El partido explicó que la medida responde a criterios de solidaridad, prudencia y acompañamiento a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

La decisión la aprobó por unanimidad el Directorio Nacional del colectivo, según un comunicado fechado el 21 de octubre de 2026, en el que también anunció la suspensión de los eventos de inscripción de adherentes programados para lo que resta del presente año.

El Partido Panameñista aplazó sus elecciones internas, inicialmente previstas para el 31 de enero de 2027, y proyecta celebrar los comicios en mayo de ese año, tras evaluar las consecuencias del sismo ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre.

Calendario electoral sujeto a cambios

El cronograma original establecía que las postulaciones se presentarían entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026. La campaña interna, por su parte, comenzaría el 15 de diciembre y terminaría el 28 de enero de 2027, tres días antes de la fecha prevista inicialmente para las elecciones.

Con el aplazamiento de los comicios, el calendario deberá ajustarse para establecer los nuevos plazos de postulación y campaña. Sin embargo, el comunicado del Directorio Nacional no precisa las fechas que reemplazarán las previstas originalmente.

El colectivo indicó que anunciará oportunamente la nueva fecha electoral y que prevé realizar las elecciones durante mayo de 2027, una vez que se completen las adecuaciones correspondientes al calendario.

El Directorio Nacional también recomendó al Comité Nacional de Elecciones modificar los reglamentos y el cronograma del proceso, en coordinación con la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, para cumplir con los procedimientos y las formalidades aplicables.

Elección incluye reglas de paridad

El proceso interno contempla disposiciones de paridad de género para la conformación de las listas. Según las reglas previstas, las listas pares deben distribuir los cargos principales en partes iguales entre hombres y mujeres.

Además, cada candidato principal debe contar con un suplente de distinto género, de acuerdo con las disposiciones del proceso electoral interno.

La elección definirá la representación del partido en sus estructuras nacionales, sectoriales y territoriales. Por ello, la modificación del calendario requiere establecer los plazos que regirán las distintas etapas antes de la votación.

Hasta el momento, el comunicado del 21 de octubre no establece una fecha definitiva para los comicios ni detalla el nuevo cronograma de postulaciones y campaña.

El Partido Panameñista reiteró su solidaridad con las personas afectadas por el sismo y su compromiso con la participación democrática y el ejercicio responsable de la actividad política.