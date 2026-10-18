Reformas electorales, se retoma el segundo debate en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto reiniciar el segundo debate de las reformas electorales hoy lunes a dos semanas que concluya las sesiones ordinarias.

El Tribunal Electoral confirmó que los magistrados fueron citados al pleno para hoy lunes.

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, explicó que lo primero que se debe discutir es el informe de minoría que presentó la bancada Vamos y si se aprueba volverá a primer debate el proyecto de ley.

En la bancada Vamos no están muy optimista de que se apruebe el informe de minoría. “No, todo lo contrario que se rechace el informe de minorías y continúe el segundo debate”, respondió el diputado Luis Duke a la pregunta si había posibilidad de que se aprobara.

Para el diputado Cedeño, el informe de minoría será el primer pulseo en el pleno, es decir la medición de fuerza para ver cuántos diputados aceptan el informe de minoría versus los que la rechazan.

Dijo que de aprobarse el informe de mayoría, inmediatamente inicia el segundo debate de las reformas electorales. Las sesiones ordinarias del pleno concluyen el próximo 31 de octubre, pero al pleno solo le quedan ocho sesiones, salvo que habiliten los dos últimos viernes del mes.

El informe de minoría fue presentado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler D’Orcy el pasado jueves 8 de octubre. Al día siguiente ocurrió el terremoto y la semana pasada las sesiones del pleno fueron irregularidades: el lunes 12 no sesionaron, el martes trasladaron la sesión al Parlamento Latinoamericano y Caribe (Parlatino), mientras analizaban la estructura del edificio de la Asamblea Nacional.

Entre los aspectos que plantea el informe de minoría está que el proyecto aprobado en primer debate coarta el ejercicio constitucional de los derechos políticos, para la creación de nuevas organizaciones políticas y para la participación de candidatos a puestos de elección popular por libre postulación (sufragio pasivo), así como el derecho a votar por nuevos actores del panorama político electoral (sufragio activo).

Durante el primer debate los diputados Benicio Robinsón, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas, presentaron una serie de modificaciones a la propuesta presentada por el Tribunal Electoral. Modificaicones que han sido cuestionadas por diversos sectores de la sociedad civil que han solicitado que el proyecto de ley vuelva a primer debate.

Uno de los cambios afecta a los partidos en formación porque establece que los adherentes iniciales para conformar un partido políticos no formarán parte del colectivo. Es decir, cuando el Tribunal Electoral emita la autorización para recoger firmas, los que firmaron inicialmente para presentar la solicitud no serán considerados como adherentes como está establecido en la norma actual.

Otros de los cambios que también han tenido críticas son la relacionada con el incremento del financiamiento privado para las candidaturas y que se modifica la estructura interna de los partidos políticos.

Este último cambio, que ffue propuesto por el diputado perredista Robinson, afecta directamente al PRD, porque cambia la estructura al pasar la representación legal del secretario general, como la tiene actualmente, al presidente del colectivo.

El informe de minoría también establece que los cambios aprobados en primer debate “atenta contra los principios constitucionales de la libertad e igualdad del sufragio por razón de los aumentos al financiamiento privado en las campañas electorales”.

El diputado Cedeño fue enfático en señalar que en caso de que el pleno apruebe continuar el segundo debate, ya tienen preparados las objeciones a esos artículos que se introdujeron en primer debate para que realizar los respectivos cambios.