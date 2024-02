Ricardo Lombana: “Tienen miedo que se diga la verdad”

El candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana afirmó que el video en el que hace alusión a otros aspirantes a la Presidencia de la República, no representa ninguna violación al Código Electoral.

En el video podía observarse el rostro de otros candidatos presidenciales, en donde se mencionaba la frase: “Ellos son los que nos roban”.

Debido a esto, Lombana fue denunciado por el representante legal del partido Cambio Democrático (CD) y su candidato presidencial Rómulo Roux, por violación al Código Electoral, al tratarse de una supuesta campaña negativa.

Al respecto, Lombana sostuvo que el caso está en manos de sus abogados y de su equipo técnico, quienes están analizando la denuncia.

”Yo solo les digo algo, tienen miedo de que se diga la verdad, y yo les pregunto a todo un país y a todos los periodistas, qué dice esa pieza o qué dice ese video que no esté diciendo o que no haya dicho todo el país en las protestas de los últimos meses del año anterior. Eso es lo que el país me dice a mí también en todos mis recorridos”, afirmó.

Manifestó que la denuncia ahora deberá ser analizada por el Tribunal Electoral y tendrá que tomar una decisión.

“Nosotros acataremos lo que el Tribunal decida, pero no por eso dejaremos de decir la verdad”, dijo.

Considera que no es campaña negativa ya que lo que ha consultado con su equipo técnico es que no se trata de propaganda electoral pagada.

“Es cuando pagas, cuando tienes pauta, nuestros videos colgados ahora mismo, incluyendo ese, son orgánicos. Nosotros no tenemos grandes presupuestos para meterle miles o millones a estos videos, cuando se pueda pautaremos algunas cosas”, señaló.

Las declaraciones de Lombana se dieron durante un recorrido que tuvo la mañana de este domingo junto al candidato a la vicepresidencia Michael Chen, en su segundo día de campaña política.