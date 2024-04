¿Qué consejos le han ayudado en su matrimonio?

Para una relación duradera, hay que tener paciencia. Y lo segundo es no pelear por cosas que no valen la pena. La vida es muy corta para eso.

¿Cómo se logra un equilibrio entre ambos?

¿Tiene José Raúl alguna manía que le moleste a usted?

¿Cuál es el Panamá con el que sueña Maricel?

¿Cuál es la parte más grata de ser la esposa de un candidato a la Presidencia?

¿Y cuál es la parte más difícil?

No poder ver a José Raúl tanto cómo me gustaría.

Sabemos que la posición demanda muchos compromisos. ¿Está usted dispuesta a renunciar o ceder un poco en lo familiar?

¿Qué tanto se habla de política en el hogar?

¿Cómo maneja el bombardeo de comentarios y ‘fake news’ de las redes sociales en su hogar?

A su juicio, ¿cuál debe ser el rol del Despacho de la Primera Dama?

¿Cuál considera Maricel es uno de sus defectos?

Me involucro mucho y dejo que las cosas me afecten. Quizás eso no sea tan bueno.

De llegar a ser primera dama, ¿qué planes tiene para el despacho?

Me gustaría continuar con la labor de realizar mamografías y papanicolaous en áreas de difícil acceso. Me gustaría continuar proyectos de antiguos gobiernos, como el programa para personas con el trastorno del espectro autista (TEA) que se dedica a buscar tratamientos y ayudar a los padres de familia a entender cómo manejarse correctamente con los hijos que padezcan el mismo.

¿Se considera Maricel una feminista?

¿Qué opinión le merece la propuesta de algunos candidatos en cerrar el Despacho de la Primera Dama?

No me parece factible. El despacho es un acercamiento entre el presidente y la población. Permite conocer de primera mano los problemas y situaciones que vive el panameño y así ayudarlo a avanzar, cambiar y progresar.

A mí me gusta trabajar y he estado junto a José Raúl desde el primer día que ingresó a la política. No me parece que cerrar un despacho donde se pueden hacer cambios sea factible.