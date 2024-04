Ricardo Martinelli: La única solución es José Raúl Mulino

“La única solución es José Raúl Mulino. Esta ha sido la campaña más sucia de la historia. A la fórmula Martinelli - Mulino la han atacado con cuanta mentira se les ha ocurrido. Nuestra campaña ha sido positiva y de propuestas para devolverte, lo que ellos te quitaron”.

De esta forma sentenció el expresidente Ricardo Martinelli, a través de un video grabado, que fue presentado, este domingo 28 de abril, en el cierre de campaña de Mulino, que representa a los partidos Realizando Metas y Alianza.

Martinelli, en su discurso, aseguró que Mulino no solo representa sus ideales y valores de desarrollo para Panamá, sino que “también es un hombre íntegro que va a cumplirle a los panameños”.

“Conozco a José Raúl desde hace 30 años. La confianza que nos tenemos no empezó en esta campaña. Fue creciendo a través del tiempo. Ambos somos hombres de palabra y lo que prometemos lo cumplimos. En 30 años, ni yo lo he traicionado, ni él me ha traicionado”, mencionó.

“Es por eso que solo confío en Mulino para presidente. Él es un luchador que continuará mi legado del cambio para que el progreso llegue a todos. Mulino parece un poco duro, pero es un buen tipo, serio, y es el único preparado para asumir este gran reto y sabe cómo funciona la economía para levantar el país”, añadió

El expresidente recordó que lo inhabilitaron porque era un entorno para ellos, refiriéndose a los grupos políticos. “Conmigo se les acababa la fiesta de los monos gordos a costa tuya”, dijo.

“Los enemigos del cambio creyeron que, sacándome de la carrera, acabarían con el tren Panamá – David, la ciudad universitaria, el mayor programa de primer empleo, el nuevo hospital oncológico, el hospital para mascotas, la generación de empleos y más chen chen en tu bolsillo. Pero se equivocaron porque soy inocente de todo lo que se me acusa. Soy inocente, pero no pendejo y estábamos preparados”, sentenció.

Martinelli exhortó a la ciudadanía, este domingo 5 de mayo, a votar por el futuro del país.

“Estamos a ocho días de que la historia cambie. Para que vuelvan los empleos con buco de chen chen pa ti. En una semana, vamos a dejar atrás 10 años de persecución y venganza. Dejaremos atrás 10 años de desempleo y falta de oportunidades. Con Mulino presidente, vamos a volver a cambiar a Panamá, volveremos a soñar y cumplir nuestros sueños”, concluyó.