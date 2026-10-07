Robinson y Camacho defienden reforma electoral; rechazan devolverlo a primer debate

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, llega a una nueva etapa de discusión en medio de diferencias entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral por los cambios introducidos durante el primer debate.

Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, sostiene que no existe ambiente para devolver la iniciativa a primer debate y plantea que los aspectos cuestionados se corrijan durante la segunda discusión. Luis Eduardo Camacho comparte esa posición y cuestiona los señalamientos del Tribunal Electoral sobre las modificaciones incorporadas al proyecto.

“No veo ambiente para que ese proyecto sea devuelto a primer debate”, afirmó Robinson.

El diputado reconoce que existen aspectos que deben modificarse, pero considera que esos cambios pueden realizarse durante el segundo debate. A su juicio, se trata de adiciones incorporadas en la Comisión de Gobierno y no de elementos que formaban parte del proyecto original presentado por los magistrados del Tribunal Electoral.

“Lo que hay que hacer es corregir algunas cosas que yo estoy de acuerdo que se deben de corregir”, sostuvo Robinson.

Entre los puntos que mencionó está la disposición relacionada con los diputados que resulten electos para dos curules. Robinson considera que esa modificación puede eliminarse durante el segundo debate.

El diputado también recordó su propia experiencia cuando pasó a ejercer como diputado. Según explicó, salió de Palacén y renunció a esa posición para asumir el cargo de elección popular.

“Yo salí de Palacén y salí de diputado y tuve que renunciar Palacén para ser diputado”, señaló.

Para Robinson, esa y otras disposiciones pueden revisarse sin necesidad de regresar el proyecto a la etapa anterior. Su planteamiento es que el segundo debate sirva para corregir las modificaciones que generen dudas.