Seguridad y finanzas, temas de la primera reunión de transición

José Raúl Mulino arribó en punto a su primer encuentro con el presidente Laurentino Cortizo. Bajó del auto blanco que lo dejó justo frente a las escaleras del Palacio de las Garzas. En esta ocasión, a diferencia de cuando acudía a la Presidencia para reunirse con el entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) como ministro de Seguridad, o como Canciller, en ese momento aplomaba sus pasos como presidente electo.

Es el primer encuentro entre ambos. Hace seis meses, si a Mulino le hubieran dicho lo que le deparaba el futuro, no se lo hubiera creído ni a la mejor pitonisa. A mediados de octubre del año pasado fue escogido y ratificado a la vicepresidencia por los partidos Realizando Metas y Alianza. No le fue fácil a Martinelli encontrar un segundo. Le ofreció el cargo a varios, pero no le aceptaron. Eso tampoco estaba entre los planes inmediatos de Mulino quien no tenía planeado regresar a la política para dejar su bufete, pero la cercanía y el trabajo desempeñado junto a Martinelli durante su gobierno, lo convencieron. Iría como vice, no de principal.

Así, la candidatura de ambos estuvo plagada de sobresaltos: primero con la sentencia en firme en perjuicio de Martinelli el pasado febrero. Una espada que le cortó las alas como candidato presidencial, por el impedimento constitucional que representó una condena por 128 meses de prisión por blanqueo de capitales. Luego, cuando el Tribunal Electoral inhabilitó a Martinelli a consecuencia de la sentencia, Mulino continuó como principal, aunque amenazado por el fallo pendiente de la Corte Suprema de Justicia, que dos días antes de la elección, le dio luz verde a su candidatura después de declarar constitucional lo actuado por los tres magistrados del Tribunal Electoral.

La suerte de Mulino parecía estar echada por el destino, pero él lo ignoraba.

Después del encuentro que duró unos 45 minutos, Cortizo explicó que el objetivo de la reunión era para felicitar al presidente electo personalmente y para preparar el proceso de transición. De esta forma lo puso al tanto del personal que designó para esta tarea, al ingeniero Saleh Azvat secretario nacional de Asociación Público Privada, como coordinador principal, y de adjunta a la canciller Janaina Tewany. Mientras que Mulino, mientras que enriquece su equipo de trabajo, autorizó al abogado Anibal Galindo, exvicecanciller durante la administración Varela, y que parece perfilarse con un rol fundamental en el futuro gobierno.

Ambas partes contarán con personal que trabajará en diferentes áreas, puesto que el equipo de transición cumplirá con un cronograma con tareas puntuales. “Estamos preparados para iniciar formalmente la transición, obviamente el presidente entrante requerirá un tiempo para designar a su equipo, pero hemos decidido que el lunes 3 de junio inicia el proceso”, señaló Cortizo a los medios, parado junto a Mulino al pie de las escaleras del Palacio de las Garzas al finalizar la cita.

Muchos temas están en la agenda. Algunos de atención más inmediata que otros, como los de seguridad y las finanzas públicas. El presidente saliente mencionó que ya tiene listos los informes sobre estos asuntos y que durante la conversación también tocaron “otros temas importantes que se darán a conocer más adelante a los medios y a la nación”.

Mulino, por su parte, agradeció a Cortizo el esfuerzo mancomunado para enrumbar y consolidar la democracia “como debe ser”. Calificó el ejercicio como un proceso fundamental para el gobierno entrante porque implica “conocer la realidad de la nación y de situaciones delicadas” que no permiten interrupciones. “Definitivamente lo agradezco porque es la transparencia real e indicada de cómo se deben manejar las cosas de Estado”, indicó mirando a los medios apostados bajo una tolda instalada frente a ellos. Mulino confía plenamente en que ambos equipos coordinarán lo necesario. “Agradezco la apertura de casa que me han brindado para trabajar sin mayor protocolo”, dijo Mulino a Cortizo.