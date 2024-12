Rechazan la impugnación del rector Víctor Luna

Víctor Luna, el actual rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), puede reelegirse. Así lo dictaminó ayer el Comité Electoral Universitario (CEU) de esta institucnión estatal que rechazó el recurso de impugnación de su candidatura, según el edicto de notificación.

La impugnación argumenta que Luna incumple con los requisitos para ser rector de la UMIP por carecer de una maestría en el ramo marítimo y porque fue sancionado.

Este 5 de diciembre se celebran las elecciones para elegir a las autoridades en la UMIP en medio de señalamientos de posibles irregularidades, así como renuncias de varios miembros del CEU por supuestas presiones ante un posible fraude electoral.

También se cuestiona que se estableció la votación en un día de exámenes, lo que limita la participación del estudiantado.

Además de Luna -que lleva cinco años en el cargo-se disputan el puesto de rector Ernesto Cordovez, Fulvia Garay y Demóstenes Sánchez.

La Estrella de Panamá acudió a la UMIP para obtener la versión de Luna, pero se indicó que estaba de vacaciones.

No obstante, se confirmó que el profesor Tomás Díaz, designado como rector sustituto por el Consejo Superior de la UMIP en la pasada reunión del 22 de noviembre, no ha asumido el cargo debido a que Luna no concluyó trámites administrativos, perjudicando su funcionamiento.