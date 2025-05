Ruiz-Hernández defiende a Mulino y su postura con Estados Unidos

El exvicecanciller, Carlos Ruiz-Hernández, rompe el silencio para defender al presidente José Raúl Mulino y su postura frente a Estados Unidos.

Días después que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara en la cadena televisiva NBC que “parece que China ha salido del Canal” detallando que “hace 5 meses el Canal estaba lleno de letreros en chino”, ahora el exvicecanciller publica una columna en el medio Americas Quarterly.

“La respuesta de Panamá a la retórica sobre la soberanía del Canal debe estar moldeada por el manejo diario de la incertidumbre, asimetría y las impredecibles consecuencias de la Ley de Murphy”, filosofó Ruiz-Hernández. Para el exvicecanciller, “la soberanía no se define por confrontación reactiva” sino por alianzas racionales. “Eso es precisamente lo que el presidente Mulino ha escogido hacer. No se ha replegado, ni actuado para aplausos en redes sociales. Decidió gobernar como un funcionario estatal enraizado en realidades internacionales- no en teatros domésticos”, añadió.

Para Ruiz-Hernández, Mulino reconoce que no hay fórmula mágica para resolver la crisis en la política exterior. Mientras algunos expertos en Panamá recomiendan apoyarse en el multilateralismo y buscar aliados en el escenario internacional como Panamá hizo en el pasado para lograr la firma de los tratados Torrijos-Carter, el exvicecanciller consider que la realidad es que Panamá no es una superpotencia y no se puede dar el lujo de antagonizar a Estados Unidos “persiguiendo vagas alianzas con actores dispersos” alrededor del mundo.

Considera que la amenaza contra el Canal no proviene de Estados Unidos, cuyo presidente, sigue diciendo que planea tomar el control del mismo, sino de China.

“Las amenazas críticas a la soberanía de Panamá hoy no vienen de Washington. Vienen de la asertividad de regimens autoritarios buscando influenciar infraestructura crítica, cadenas de suministros, puertos y sistemas digitales”, apuntó Ruiz-Hernández. Considera que “creer que la neutralidad puede ser recitada como un mantra no es una estrategia, es autodecepción, un lujo para los que nunca han visto al mundo como lo que es.”

Irónicamente, Ruiz-Hernández cita en su artículo al ilustre pensador panameño Carlos Changmarín, hijo de un comerciante chino. “La verdadera independencia no se mide por el aislamiento, sino por la capacidad de ser libre dentro de un mundo de fuerzas reales”, escribió el poeta panameño.

En enero de 2025, Ruiz-Hernández se reunió con el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, previo a la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá. Su objetivo era bajar las tensiones. Tres meses después, Ruiz-Hernández renunció a su cargo de viceministro, luego de la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth en medio de críticas al gobierno del presidente Mulino acusándolo de comprometer la soberanía panameña con la firma de acuerdos con Estados Unidos.