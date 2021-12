Consumo de alcohol: prevención y consecuencias del exceso

Eduardo Méndez, experto en consumo responsable, señala que las personas con más peso sufren una mayor cantidad de efectos negativos producidos por la ingesta de alcohol. Shutterstock

En lo que va de 2021, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha sancionado a 8,954 conductores por manejar en estado de embriaguez. Por exceso de velocidad han multado a 111,445 ciudadanos, de acuerdo con los datos preliminares obtenidos de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

Durante el año se han registrado 26,159 accidentes de tránsito, de los cuales ha habido 219 víctimas fatales, entre estas 187 varones y 32 mujeres.

“Para estas festividades y para el resto del año, somos reiterativos en que la sociedad debe respetar las normas del tránsito para que no sea parte de las estadísticas. Ser conscientes al volante puede hacer la diferencia de que se llegue o no bien al destino. Todos queremos gozar de las fiestas decembrinas, pero es importante tomar conciencia sobre el exceso de consumo de alcohol, entre otros factores que ponen en riesgo la vida. Desde la ATTT seguimos reforzando la educación vial no solo para los conductores, sino también para los pasajeros y los peatones”, expresa el director de educación vial de la ATTT, Nicomedes Aizpurúa, a La Estrella de Panamá.

Con el objetivo de resaltar la importancia en la moderación en la ingesta de bebidas alcohólicas en esta época de fechas festivas, la Fundación Saber Beber realizó su “III Jornada virtual de consumo responsable de alcohol”.

355 ml de una cerveza a 0.5 grados contiene aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro que una copa de vino de 148 ml a 12.5 grados. Pixabay

El encargado de la sesión fue el experto en consumo responsable, Eduardo Méndez, para quien la ingesta de alcohol de manera consciente y de forma moderada “puede traer beneficios para la salud tanto como para la convivencia social”; sin embargo, cuando el individuo cae en una etapa de consumo nocivo, se desencadenan múltiples condiciones de riesgo social para la salud y también para su convivencia dentro del entorno.

“Cuando la persona abusa del alcohol presenta evidentemente un deterioro en la salud, debido a la alta concentración de toxinas en el cuerpo; esto lleva a otro problema que está relacionado con el aumento de grandes sustancias con una característica adictiva. Recordemos que todo individuo es potencialmente adicto y más cuando se hace un consumo frecuente de alto porcentaje de alcohol”, dice.

Asimismo, explica que los factores de absorción juegan un papel fundamental ya que influyen en la aparición de los efectos del alcohol y esto llega a afectar más a unas personas. Por ejemplo, “una persona baja se afecta de manera más rápida por el alcohol que una persona alta, aunque tomen la misma cantidad de alcohol”.

Otro aspecto que señala Méndez es la condición física, ya que las personas con más peso sufren mayor cantidad de efectos producidos por la ingesta de alcohol que, aquellas más delgadas: esto está relacionado con la condición física, pues a las personas que se ejercitan y que presentan menos niveles de grasa en su cuerpo nos les afecta tanto la ingesta de alcohol ya que el mismo se diluye en el agua y no en la grasa, entre otros factores.

En lo que va del año se han registrado 26,159 accidentes de tránsito. Pexels

Méndez detalla que es importante que todo individuo conozca la cantidad de alcohol que consume, ya que el porcentaje ingerido es lo que define la intensidad de los efectos.

En términos de lo que contiene una copa estándar, indica que hay que recordar que 355 ml de una cerveza a 0.5 grados contiene aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro que una copa de vino de 148 ml a 12.5 grados, y eso a su vez contiene la misma cantidad de alcohol que un destilado de 44 ml a 40 grados que se considera de bajo riesgo.

“El consumo de alcohol en el caso de las mujeres debe efectuarse en ocasiones esporádicas, no más de dos tragos. En cuanto a los hombres, no más de tres tragos. Si la ingesta de alcohol se desea realizar de manera más frecuente, las damas no deben superar los tres tragos con días de por medio y no superar los seis tragos a la semana; en cambio los hombres pueden beber hasta cuatro tragos y no deben sobrepasar ocho tragos en una semana”, subraya.

Recomendaciones

El experto aconseja alternar el consumo de bebidas alcohólicas con agua o sodas. Pixabay

Para evitar el exceso de consumo de alcohol, el experto aconseja transformar el entorno en el cual la persona interactúa porque al final en este se generan condiciones de riesgo. “Es importante estar informados y transmitir conocimiento sobre la prevención del consumo excesivo de alcohol a la sociedad en general”.

También precisa que se debe alternar el consumo de bebidas alcohólicas con agua o sodas, no manejar después de haber consumido bebidas alcohólicas, ir a una velocidad moderada, consumir alimentos antes de tomar alcohol, no mezclar distintos tipos de licor, y no consumir alcohol siendo menor de edad.

“El alcohol etílico en el organismo debe entenderse como una sustancia de bajo peso molecular, presente en todas las bebidas alcohólicas de procedencia legal. Es importante destacar esto por varias razones: una, porque las bebidas alcohólicas legales están hechas de cualquier tipo de sustancia que no necesariamente es apta para el consumo humano, y dos, porque toda bebida alcohólica legal está hecha con base en el mismo tipo de alcohol y es ese el que causa los efectos”, anota, y agrega que no importa si la persona ingiere mucha o poca cantidad de alcohol ya que siempre aparecerán efectos.

En ese contexto, la presidenta de la Fundación Saber Beber, Marcela Vallarino, hizo un llamado a tomar conciencia en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. “Sabemos que aumentan los encuentros sociales y familiares, y nuestro objetivo es crear conciencia en la sociedad sobre el consumo responsable de alcohol, a través de iniciativas y programas que contribuyan a informar y sensibilizar sobre la importancia de la moderación”.