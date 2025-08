Abracemos la sensibilidad

Inma Rubiales (Extremadura, España, 2002) es de la generación de autores que comienzan su bregar en la ficción desde la plataforma informática de Wattpad. Su fuerte son las novelas de romance juvenil y es una de las más destacado en ese género en idioma castellano. En ese rubro ha publicado obras como “Un amigo gratis” (2019), “Cántame en el oído” (2021), “Hasta que nos quedemos sin estrellas” (2022), “El arte de ser nosotros” (2023) y “Todos los lugares que mantuvimos en secreto” (2024). Su novela más reciente se titula “Nuestro lugar en el mundo” (Planeta). Inma está por terminar sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla.

Padres exigentes

¿Qué aprendiste sobre ti misma escribiendo Nuestro lugar en el mundo?

Siempre aprendo mucho sobre yo misma cada vez que escribo una novela. Siempre parto de una inquietud o de un dilema que me trastoca un poco por dentro y la voy desarrollando en el libro y voy aprendiendo y sacando la misma moraleja que al final saca también la protagonista Nora. El mensaje en general de esta novela es que la sensibilidad realmente no es un castigo, como por desgracia nos han hecho pensar, ¿no? Siempre nos han dicho que es preferible ocultar nuestras emociones: que no llores, que no te enfades, que no te alegres en exceso. Y durante toda mi vida pensé que ser una persona tan sensible era algo malo y con esta novela aprendí que es justo lo contrario, que en realidad la sensibilidad es algo precioso que debemos abrazar y que la vida sería muy aburrida si fuéramos como piedras.

Esta novela, entre otras, es sobre aquellas personas que dejan su país de origen para buscar avanzar en otro país. Hay muchas ventajas culturales, económicas, educativas que trae consigo la migración. ¿Por qué será que ese tema saca lo peor de algunas personas?

En esta novela el personaje de Nora se muda a Finlandia un poco tratando de buscar su lugar en el mundo y huir de las exigencias de sus padres, que siempre han querido para ella que siga el mismo camino que ha seguido su hermana Margot y que sea médico como toda su familia. Y allí, en Finlandia, Nora aprenderá un poco a encontrarse a sí misma y a abrazar esa sensibilidad de la que hemos hablado. Nora sentía que había nacido para estar a la sombra de Margot. En la novela leemos: “Vine al mundo exactamente tres años, seis meses y siete días después de ella, cuando Margot se obsesionó con que quería una hermanita y mis padres pensaron que así nunca se sentiría sola”.

¿Qué rol piensas que juegan los padres en la promoción de relaciones saludables entre los hermanos?

Con Nora quería explorar un poco el cómo esta presión que muchas veces, casi de manera involuntaria, ejercen los padres sobre sus hijos puede afectarlos y quise llevar este tema un poco al extremo, hasta el punto que Nora se inventa una vida ficticia solamente por el miedo a decepcionar a sus padres y solo acaba esta vida ficticia cuando la pone en peligro, cuando los padres de pronto se presentan en Finlandia para visitarla. Nora en vez de contarles en ese momento la verdad, y arriesgarse a que se lleven una decepción, decide seguir mintiendo y convence a Luca para que finja que tienen ambos una relación amorosa. Partiendo de esta premisa tan humorística luego realmente hay un verdadero trasfondo del miedo que tiene Nora a no ser suficiente para sus padres y ellos sí cometen este error de estar constantemente comparando a Nora con su hermana Margot y haciéndole ver que Margot ha tomado mejores decisiones vitales que ella. No todo es blanco o negro, al final los padres hacen cosas de las que a lo mejor no son verdaderamente conscientes del impacto que están teniendo en sus hijas y del daño que le están haciendo a alguien como Nora. Esta una novela es muy de grises, de personajes muy grises y espero que el lector pueda conectar con Nora y que pueda llegar a entender, incluso, un poco las acciones de sus padres, aunque no las justifique.

La importancia de comunicarse

Sin duda también es una novela sobre el amor.

Sí. El principal tema es el romance que a la larga sí surge entre Nora y Luka y cómo ambos se van enfrentando a distintas problemáticas, a inseguridades y a miedos que tienen

Uno de los ejes temáticos de Nuestro lugar en el mundo son las rupturas, en particular las que son de índole amorosa. ¿Qué papel piensas que tiene la comunicación en una relación resquebrajada?

Me gusta mucho escribir sobre relaciones románticas sanas y que estén basadas en la comunicación, en el respeto y en el cariño mutuo. Esto no quiere decir que en estas relaciones no haya problemas, pero la comunicación es el eje que debe mover a cualquier relación, no solamente a nivel romántico, sino también a nivel de amistad o incluso familiar. La comunicación debe ser el pilar que mueve a todas las relaciones.

Pura música

Nuestro lugar en el mundo nos recuerda el valor de saber escoger quiénes son nuestros amigos. ¿Qué cualidades crees que son esenciales en una amistad?

La verdad es que me gusta mucho el introducir amistades en las novelas. Son novelas de amor, pero no únicamente hablan del amor romántico, sino también del amor de familia, tanto de la familia de sangre como de la familia que se escoge, que son los amigos. En esta novela hay unas amistades muy interesantes, como puede ser la de Luca con toda la banda de música, y también la amistad femenina entre Nora y Maeve. Para mí, las cualidades esenciales en un amigo son la sinceridad, el respeto mucho y el que te quiera. Luego, cada persona es diferente y cada amigo te puede aportar algo diferente. Los personajes de esta novela a cada rato escuchan e interpretan canciones. Algunas de estas piezas son Another Brick In The Wall, Comfortably Num, Everyone Wants to Rule the World, Without Me o Play My Music.

¿De qué manera la música influyó en la estructura y el ritmo de Nuestro lugar en el mundo?

La música para mí es súper importante. De hecho, para mí siempre fue primero la canción y luego las escenas en este libro. Si no encontraba la canción perfecta para cada capítulo, era incapaz de escribir. Es como si hubiera una pared que de alguna manera está reteniendo las palabras al otro lado, ¿no? Y no surgen esas palabras, no salen. Y como siempre estoy escuchando música, pues había veces en las que de pronto iba por la calle y empezaba a sonar una canción en el modo aleatorio en mis auriculares, y esa canción me evocaba a una escena y de pronto de ahí podía surgir una novela o un momento muy importante de alguna de las historias. Y un dato curioso es que recuerdo perfectamente con qué canción escribí los momentos más emblemáticos de cada una de las historias de esta novela.