‘Chimbombó’ se presentará en Teatro Anita Villalaz

Todo el elenco al leer el guión y al actuar, se percató de que se trata de situaciones que ellos habían vivido, frases como: “no soy tan negro para ser negro”. También desde una perspectiva de género de cómo se percibe el racismo dentro de los barrios, situaciones relacionadas al machismo. “En cuanto a los micro racismos, hay situaciones que no se toman en cuenta pero sí lo son, como tocarle el cabello a una persona afro para ver cómo se siente. El hecho de preguntarle si está peinando. Es incómodo recibir este tipo de preguntas, ya que su cabello es así. Frases como ‘el mejorar la raza’, ‘te paso por negro’, a veces lo escuchamos y lo dejamos pasar, sin decir absolutamente nada, pero igual siguen siendo micro racismos”.

‘Chimbombó’ es una historia romántica de dos jóvenes que se gustan. En toda la historia intentan estar juntos, pero el racismo está muy arraigado y no se les permite, detalló el director a La Estrella de Panamá .

Los géneros que también son arte

Generalmente cuando se habla de música afro en el mes de la etnia negra, se busca el congo, el bullerengue, como es folklórica se asocia como algo bueno. Pero el reggaeton, el dancehall es también música afro, pero no se asocia y la gente no lo avala como algo cultural. “Hay que devolverle la dignidad a estos géneros. Todo es arte, es el primer propósito de ‘Chimbombó’. Pude hacer un recital pero pensé en hacer una obra”.

La obra de teatro está llena de géneros que generalmente se asocian con barrios, con la discoteca y la calle, sostuvo Toribio. “Normalmente no la asociamos al teatro. De allí nació la idea porque esa apreciación tiene tintes racistas, ya que se considera que ese tipo de música no es tan culta como otra”.

El jazz, aunque es considerado un género musical afrodescendiente, ya está muy arraigado al teatro musical en general, es por ello que el director consideró que no era necesario incluirlo en ‘Chimbombó’ al tener un espacio. “Decidimos darle espacio a otros géneros musicales que prácticamente no existen dentro del teatro musical”.

Todo tiene un por qué

La música afrolatina tiene sus raíces en los instrumentos de percusión. Esta música en su mayoría proviene de África. Es por ello que los países con más personas negras hayan desarrollado géneros, como la salsa, afro beats, el haitiano, expresó Toribio.

“Los pueblos negros crearon este tipo de ritmos, es una riqueza musical. Con el tiempo se han ido asociando con el barrio o calle porque la mayoría no tienen mensajes tan positivos porque eso tiene un contexto social, ya que si una población es marginada, esclavizada y tienen menos oportunidades que otro sector de la población, lógicamente, su música va a reflejar eso”.

“Las melodías no van a tener las letras más cultas si no se le permitió [a la etnia] el acceso a la educación completa desde su inicio en la historia. Todo esto tiene su contexto social. El hecho de que nos estamos quedando atrás es lo que no permite que este tipo de música sea vista como parte de la cultura”.

Para cambiar el contenido de las letras musicales, de acuerdo con Toribio, es querer hacer. Escribir canciones con mensajes positivos, canciones con sentido. “Aunque, obviamente es mucho más fácil hacer canciones que sean comercialmente rentables, es alentador poder hacerlo, como ciertos artistas que actualmente lo hacen en Panamá. Ellos se atrevieron a escribir con propósito, en ritmos que generalmente los asocian al relajo, al desorden, al machismo, a la grosería. No todo el mundo hace este tipo de arte porque no es rentable, pero sí llega porque siempre va a haber un público que escuche el mensaje”, agregó.

La agrupación llamada ‘Kaomi’ hace mezclas afrolatinas. Su música es una joya, de acuerdo al entrevistado. “‘Afrodisíaco’ dejó muy en alto a Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La artista Idania Dowman, la dama del jazz también es una de las voces negras más admirables”, destacó.

“Se les debe dar apoyo. Son músicos que llevan su música y raíces al escenario, y de verdad. Sé que ha sido difícil, por ejemplo a ‘Kaomi’ le ha costado abrirse camino, pero escucharlo es otra cosa”.