La ciencia detrás de las películas de Pixar llega a Miami en una exposición interactiva

La exposición ‘The Science Behind Pixar’ (La ciencia detrás de Pixar) enseña desde este sábado las matemáticas e informática con las que el estudio de animación ha creado películas como ‘Toy Story’, ‘Monsters, Inc.’ o ‘Buscando a Nemo’, en el Museo de Ciencia Frost de Miami, en Estados Unidos.

La muestra, que estará abierta hasta el 11 de abril de 2027, pretende enseñar cómo la creatividad y la ciencia trabajan juntas para dar vida a los mundos animados de Pixar, además de prometer una “mirada exclusiva” al proceso de producción, según el museo (Frost Science, en inglés).

Creada por el Museo de Ciencia de Boston y Pixar, reúne más de 50 elementos interactivos en ocho secciones, una por cada fase de producción, del modelado de los personajes al renderizado, que convierte cada escena en una imagen.

El visitante hace de artista, animador y científico de la computación y crea una escultura digital a partir de un boceto o resuelve problemas de iluminación parecidos a los de las escenas submarinas de ‘Buscando a Nemo’.

La gerente de programas públicos del museo, Hidekel Olivo-Pinales, dijo a EFE que la exposición enseña detalles como que hacen falta 24 cuadros (fotogramas) para un solo segundo de película.

“Para mí, eso fue impactante para ver todo el trabajo que va en estas películas que nosotros amamos”, afirmó.

A la pregunta de qué parte del trabajo de Pixar es arte y qué parte es ciencia, la muestra refleja que es “100 por ciento y 100 por ciento”, comentó.

“¿Cómo se mueve una luz? ¿Qué tanta luz tenemos? ¿Cuánta luz viene del sol comparado a cuánta luz viene de la ventana? Todo eso tiene que ser hecho con ciencia y también pensando en el arte y la naturaleza”, explicó.