Aquel momento con Milko Delgado

Encuentro fortuito

Esa mañana del primero de agosto, al encontrarme en el Aeropuerto Internacional de París-Charles de Gaulle, notaba una fuerte presencia de militares; a su vez, una asistencia al pasajero muy funcional, pero dentro de mí trataba de justificar que todo era por la realización de las Olimpiadas en París 2024 y las medidas preventivas para evitar acciones terroristas y dar una imagen de serenidad y eficiencia a todos los visitantes. Fue así como me dirigí a mi puerta de embarque con destino a Panamá.

Al caminar por diversos pasillos, cafeterías y tiendas de souvenirs, sigo a paso firme a la zona para tomar mi avión. Al llegar noté a un joven delgado, con lentes, sentado en el piso, que leía distraído, y me pareció reconocerlo a primera vista, y dentro de mis miles de dudas me dije: ese no puede ser Milko.

Como ese joven se encontraba cerca a la puerta de embarque del avión que se dirigía a Panamá, trate de cerciorarme de que en verdad no era Milko Delgado. Apenas cruzamos miradas, su acogedor rostro brilló de alegría y se levantó dirigiéndose hacia donde yo estaba sentado.

Para quien no lo conoce, tengo que decir que Milko Delgado nació en Chiriquí, (Panamá, 1995), es un joven artista multidisciplinar e investigador egresado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. En su práctica artística y cultural trabaja desde el performance y las artes visuales, muchas veces vinculado a procesos de mediación, gestión, curaduría y pedagogías afectivas/cotidianas. En la práctica, un joven prometedor que ha marcado pautas en el ámbito panameño e internacional.

Milko se sentó junto a mí comenzando una agradable conversación y, claro, aproveché para preguntarle los motivos de encontrarse en París, y su repuesta queda aquí registrada:

“Vengo de pasar algunos días en Múnich (Alemania) mostrando la obra/proceso resultado de un proyecto de exhibición llamado HIV Science as Art, también estaba becado para asistir a la 25ª Conferencia Internacional del Sida”. Sus ojos brillan de emoción y continúa diciendo: “estoy muy conmovido pensando en todos los encuentros, experiencias (y un romance) que ese viaje artístico me ha dado”. Habla sin poder contener su profunda alegría.

HIV Science as Art es un proyecto que propone la colaboración entre 10 artista seropositivos y 10 científicos de distintas regiones del mundo. Milko trabajó con base en la investigación de Gesine Meye-Rath, investigadora, médica y economista de Sudáfrica, pero también realizaron aportes al proyecto otras personas como Beto Pérez desde México y Josué López desde Costa Rica.

“Mi obra fue una serie de bellas fotografías de flores en cajas y botes de antirretrovirales llamadas Bodegones Sidosos, inspirada en una de las historias del fanzine Futurismo Sidoso, que también es del mismo proyecto y el nombre del texto escrito por Josué. Fue una experiencia hermosa, un proceso de alto aprendizaje en distintos niveles, lleno de encuentros hermosos e inspiradores. Una de las cosas más bonitas fue poder conectar con un grupo maravilloso de artistas seropositivos y conocer sus vidas e historias con relación al VIH y sus contextos”, afirmó Milko.