Director de El Tiempo recuerda a Gabo en Asamblea de la SIP: ‘Mantener vivo el periodismo’

El director del diario El Tiempo de Bogotá, Andrés Mompotes Lemos, destacó la importancia de mantener vivo el periodismo y fortalecer su aporte a una sociedad que necesita estar bien informada, durante la inauguración de la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Seguimos dispuestos a mantener vivo el periodismo. Sus aportes a una sociedad que necesita estar bien informada continúan siendo indispensables”, expresó Mompotes al dar la bienvenida a los representantes de medios de comunicación, periodistas y asociaciones de las Américas y España reunidos en Bogotá.

El director de El Tiempo señaló que el encuentro representa una oportunidad para escuchar las experiencias de los participantes, intercambiar ideas y examinar los desafíos que enfrenta la industria informativa, así como las alternativas para responder a los cambios que atraviesa el oficio.

“Por eso venimos a escucharlos sobre nuestras batallas, encrucijadas, caminos posibles y rutas innovadoras”, manifestó durante su intervención.

Mompotes también hizo referencia al pensamiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez y a su discurso El mejor oficio del mundo, pronunciado hace 30 años ante la SIP, para subrayar la relación del periodismo con la realidad.

“Este oficio, como lo dijo Gabo hace 30 años, es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”, afirmó.