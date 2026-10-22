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Director de El Tiempo recuerda a Gabo en Asamblea de la SIP: ‘Mantener vivo el periodismo’

La IA ocupa un espacio central por sus posibilidades para la investigación periodística.
La IA ocupa un espacio central por sus posibilidades para la investigación periodística. La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 23/10/2026 00:00
El director del diario ‘El Tiempo’ de Bogotá dio la bienvenida a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas que participan en la 82.ª Asamblea General de la SIP, que se celebra del 22 al 25 de octubre

El director del diario El Tiempo de Bogotá, Andrés Mompotes Lemos, destacó la importancia de mantener vivo el periodismo y fortalecer su aporte a una sociedad que necesita estar bien informada, durante la inauguración de la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Seguimos dispuestos a mantener vivo el periodismo. Sus aportes a una sociedad que necesita estar bien informada continúan siendo indispensables”, expresó Mompotes al dar la bienvenida a los representantes de medios de comunicación, periodistas y asociaciones de las Américas y España reunidos en Bogotá.

El director de El Tiempo señaló que el encuentro representa una oportunidad para escuchar las experiencias de los participantes, intercambiar ideas y examinar los desafíos que enfrenta la industria informativa, así como las alternativas para responder a los cambios que atraviesa el oficio.

“Por eso venimos a escucharlos sobre nuestras batallas, encrucijadas, caminos posibles y rutas innovadoras”, manifestó durante su intervención.

Mompotes también hizo referencia al pensamiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez y a su discurso El mejor oficio del mundo, pronunciado hace 30 años ante la SIP, para subrayar la relación del periodismo con la realidad.

“Este oficio, como lo dijo Gabo hace 30 años, es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”, afirmó.

Panamá presente en la Asamblea General

La delegación panameña cuenta con la participación de Ivette Leonardi, editora general de La Estrella de Panamá y presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, así como de Rita Vásquez, directora de la Junta Directiva de La Prensa y miembro del Consejo Directivo de la SIP.

El encuentro también conmemora los 30 años del discurso de García Márquez sobre el periodismo y contempla la entrega de reconocimientos, entre ellos el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa a The New York Times y el Premio Gran Amigo de la Prensa a la Fundación Gabo.

SIP analiza los desafíos del periodismo en las Américas

La 82.ª Asamblea General de la SIP reúne del 22 al 25 de octubre a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas para analizar los retos de la libertad de prensa y las transformaciones de la industria informativa.

La agenda incluye debates sobre inteligencia artificial, sostenibilidad económica de los medios, propiedad intelectual, confianza en las noticias y cambios en las redacciones, además de las condiciones para ejercer el periodismo en el continente.

Además, los participantes abordarán problemas, como la violencia contra periodistas, el hostigamiento, las presiones judiciales, las restricciones al acceso a la información pública y la impunidad en los crímenes contra trabajadores de la prensa.

La inteligencia artificial ocupará un espacio central en las discusiones, tanto por sus posibilidades para la investigación periodística como por sus efectos en la producción y distribución de contenidos.

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