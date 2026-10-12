Patricia Méndez: ‘En la lucha contra el cáncer nadie está solo’

Patricia Méndez de Chari es una panameña de 37 años, esposa, madre de una niña de seis años y directora ejecutiva de Fundacáncer, organización sin fines de lucro que trabaja en la prevención, detección temprana y atención de personas con cáncer. Su vínculo con esta causa también es personal: su padre enfrentó un linfoma no Hodgkin y, años después, una recaída, por lo que vivió de cerca los tratamientos y los desafíos que atraviesan los pacientes y sus familias. Hoy, desde Fundacáncer, Méndez acompaña a personas que necesitan orientación, acceso a pruebas diagnósticas y apoyo durante su recorrido por el sistema de salud. En esta edición de MÍA: Voces Activas, conversa sobre su historia, los servicios de la organización y la importancia de mantener la prevención durante todo el año.

¿Quién es Patricia Méndez, más allá de su cargo como directora ejecutiva de Fundacáncer?

Soy Patricia Méndez de Chari, una panameña de 37 años, esposa y madre de una niña de seis años, que de verdad ha dado gran parte de su vida a ayudar y servir a los demás. Esto se ha extrapolado también a nivel profesional.

¿Cómo llegaste a trabajar en esta causa? ¿Hubo alguna experiencia que te hizo conectar con la lucha contra el cáncer?

Sí, siempre he tenido gran afinidad con la causa. Mi papá, por ejemplo, sufrió de linfoma no Hodgkin cuando apenas tenía 36 años. Luego, como 20 años después, tuvo una recaída. Gracias a Dios, de ambas se salvó. Recibió trasplante de médula, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos. El tema del cáncer siempre ha estado presente en mi vida de una manera u otra. Siempre he tenido afinidad con esta causa, pero ahora puedo trabajar desde otra perspectiva. Ya no soy la hija de un paciente con cáncer, sino una persona que ayuda a otros a atravesar las distintas etapas de este camino.

Se habla mucho de la detección temprana, pero todavía existen temores y dudas. ¿Qué le dirías a una mujer que lleva tiempo posponiendo sus controles?

Que no los posponga más. Definitivamente, lo que ocurre si recibe un diagnóstico positivo puede ser peor que el miedo que siente al hacerse el examen. Debe priorizar sus controles y realizarse sus chequeos anuales. En la detección temprana está la solución. Gracias a la ciencia, los avances y los médicos especialistas, hoy el cáncer tiene porcentajes de supervivencia mucho más altos que en años anteriores, aunque eso no minimiza la mortalidad que todavía provoca. Debemos procurar que la enfermedad se detecte en el estadio más temprano posible. Por supuesto, cada caso es diferente. Mi mensaje para quienes tienen miedo de realizarse cualquier tipo de chequeo es que, de verdad, no saber es peor que saber.

¿Qué tipo de apoyo ofrece Fundacáncer a los pacientes y sus familias? ¿Cómo pueden acercarse a la organización?

Fundacáncer es una organización sin fines de lucro que lleva 27 años trabajando para ser un referente en la lucha contra el cáncer a nivel nacional. Lo hacemos mediante programas de concientización, detección temprana, apoyo directo a pacientes y equipamiento hospitalario. En el componente de detección temprana financiamos pruebas preventivas y diagnósticas para personas que, de otra manera, no tendrían fácil acceso a ellas. Entre estas están mamografías, ultrasonidos, revisiones de piel, pruebas PSA, colposcopias, Papanicolaou y biopsias, entre otras, para avanzar hacia una evaluación completa del paciente. Este apoyo está dirigido a personas de escasos recursos y sin seguro social que no cuentan con acceso sencillo a estas pruebas. Queremos acercar los servicios y acortar el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, porque eso también contribuye a la detección temprana. Dentro del Instituto Oncológico Nacional ofrecemos orientación para abrir expedientes y realizar trámites, ayuda humanitaria mediante kits de aseo personal y actividades recreativas, como talleres de pintura y lectura, que aportan al bienestar de los pacientes. También tenemos una sala de belleza en el Instituto Oncológico Nacional, donde ofrecemos cortes de cabello, turbantes y pelucas. Además, estamos impulsando un programa de salud mental dirigido a los acompañantes de los pacientes, llamado Navegando en calma, porque buscamos ampliar el apoyo a quienes también viven de cerca este proceso. Las personas pueden conocer más sobre los servicios en Instagram, a través de @fundacancer, y en la página web fundacancerpanama.org.

Octubre concentra muchas campañas de prevención, pero el cáncer no se limita a un mes. ¿Qué hace falta para mantener la prevención y el apoyo durante todo el año?

Me encanta que lo menciones, porque estamos justo en el mes en que se concentra gran parte de la lucha contra el cáncer de mama. Eso está bien: hay que visibilizar y darle exposición. Sin embargo, no puede quedarse aquí. Durante el resto del año las personas deben seguir siendo conscientes de la importancia de hacerse sus chequeos. No es algo de un solo mes. ¿Y qué hace falta en nuestro país? Muchas veces, acceso. Hay personas que, por limitaciones geográficas, económicas o sociales, o por dificultades del propio sistema de salud, no pueden conseguir estos servicios. A veces saben que deben hacerse los exámenes, quieren hacerlo y hacen todo lo posible, pero no tienen acceso. Para eso está Fundacáncer.

¿Qué mensaje final le dejarías a las personas que atraviesan un diagnóstico de cáncer o acompañan a alguien durante el proceso?

Que en la detección temprana está la solución y que, en la lucha contra el cáncer, nadie está solo. Tanto en Fundacáncer como conmigo, Patricia Méndez de Chari, siempre van a encontrar un aliado durante este proceso y para lo que necesiten.