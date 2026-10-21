¿Qué actividades ofrece la Semana Literaria Ricardo Miró 2026?

El Ministerio de Cultura reúne a escritoras de México, Costa Rica y Chile en una jornada dedicada al papel de la literatura frente a las desigualdades y las realidades sociales de América Latina.

La Semana Literaria Ricardo Miró 2026 arrancó este martes 20 de octubre con un programa centrado en la escritura, la identidad y las realidades sociales de América Latina, que reunió a escritores y jurados nacionales e internacionales en torno al papel de la literatura como herramienta de reflexión y expresión.

La jornada inaugural, organizada por el Ministerio de Cultura, comenzó con el conversatorio ‘¿Qué significa escribir desde América Latina hoy?’, en el que participaron las escritoras Guadalupe Nettel, de México; Montserrat Sagot Rodríguez, de Costa Rica, y Lina Meruane, de Chile. Posteriormente, el escritor hondureño Carlos Ordóñez ofreció la conferencia ‘Errar para escribir. Una poética de la desviación’.

Durante el encuentro, las autoras reflexionaron sobre los desafíos de escribir desde el contexto latinoamericano y la capacidad de la literatura para explorar la identidad, cuestionar las desigualdades y visibilizar problemáticas sociales.

En ese intercambio, Montserrat Sagot Rodríguez destacó la importancia de abordar la violencia contra las mujeres desde la literatura, como una forma de generar conciencia y promover el diálogo sobre una realidad que afecta a distintos sectores de la sociedad.

Las participantes también analizaron el papel de la literatura escrita por mujeres y la construcción de una voz propia. En ese sentido, resaltaron la escritura como un medio para comunicar experiencias, visibilizar situaciones sociales y acercar distintas realidades a nuevos lectores.