¿Quiénes son los Premios Nobel del 2026?

Desde 1901, los Premios Nobel han reconocido a científicos, escritores y personalidades que han contribuido a transformar distintos ámbitos del conocimiento y la sociedad. Entre sus galardonados figuran la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, la opositora venezolana María Corina Machado, el economista Joseph Stiglitz y el escritor Mario Vargas Llosa, entre otros. En 2026, los reconocimientos distinguen aportes a la comprensión del universo, el funcionamiento del cerebro, la síntesis química, la literatura, la justicia internacional y la estabilidad económica. Las ceremonias de entrega están previstas para el 10 de diciembre: en Estocolmo, Suecia, se otorgarán los premios de Física, Química, Medicina, Literatura y Economía, mientras que en Oslo, Noruega, se entregará el Nobel de la Paz.

Francis Halzen, premio Nobel de Física

El físico belga-estadounidense Francis Halzen fue reconocido por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube, ubicado en la Antártida, y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Impulsado por Halzen, IceCube marcó un hito en 2013 al anunciar la primera detección de neutrinos de alta energía procedentes de fuera del sistema solar. Investigaciones posteriores aportaron evidencias de que estas partículas se originan en fuentes como galaxias activas y agujeros negros supermasivos. En 2023, el equipo anunció la detección de neutrinos procedentes de la Vía Láctea, ampliando las posibilidades de estudiar el universo mediante estas partículas. Su trayectoria ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Balzan de Física de Astropartículas en 2015, el Premio Bruno Pontecorvo en 2018 y la Medalla Bruno Rossi en 2021. El Nobel distingue décadas de investigación que han abierto nuevas vías para estudiar algunos de los fenómenos más enigmáticos del cosmos.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, premios Nobel de Medicina

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por la luz y la optogenética, técnica que permite controlar la actividad de determinadas células mediante estímulos luminosos. Deisseroth, nacido en 1971, es médico, psiquiatra y bioingeniero. Se graduó en Ciencias Bioquímicas en Harvard en 1992 y obtuvo un doctorado en Neurociencia en 1998 y el título de Medicina en 2000, ambos en Stanford, donde es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento. Fue una figura decisiva en el desarrollo de la optogenética, término que acuñó para describir el uso combinado de la genética y la luz para controlar la actividad neuronal. En 2005 publicó resultados que demostraban cómo las proteínas sensibles a la luz podían utilizarse para activar neuronas. La técnica permite investigar circuitos cerebrales relacionados con la memoria, las emociones y el comportamiento. Peter Hegemann, nacido en 1954 en Münster, Alemania, es un biofísico especializado en los mecanismos moleculares que permiten a los organismos responder a la luz. Estudió Química y obtuvo su doctorado en el Instituto Max Planck de Bioquímica en 1984. Sus investigaciones se centraron en las algas unicelulares y las proteínas que utilizan para detectar la luz y orientar sus movimientos. Junto con Nagel y otros colaboradores, estudió las canalrodopsinas, proteínas sensibles a la luz que permiten el paso de iones a través de la membrana celular y modifican su actividad eléctrica. Georg Nagel, nacido en 1953 en Weingarten, Alemania, es biofísico y especialista en fisiología molecular de las plantas. Estudió Biología y Biofísica en la Universidad de Constanza y obtuvo el doctorado en la Universidad de Fráncfort en 1988. Contribuyó a demostrar que las canalrodopsinas funcionan directamente como canales iónicos controlados por la luz. En colaboración con Hegemann y Ernst Bamberg, ayudó a establecer las bases para convertir este mecanismo biológico en una herramienta de investigación del cerebro.

Henri B. Kagan y Kenso Soai, premios Nobel de Química

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron reconocidos por sus aportes a la síntesis orgánica asimétrica, campo que permite controlar la producción de moléculas con estructuras especulares. Sus investigaciones han contribuido al desarrollo de métodos más selectivos, con aplicaciones en la industria farmacéutica y en el estudio de los orígenes de la vida. Kagan es un químico orgánico reconocido por sus contribuciones a la catálisis asimétrica, técnica que favorece la producción de una forma determinada de una molécula cuando existen dos variantes que son imágenes especulares entre sí. Su trabajo sobre los efectos no lineales ayudó a explicar cómo pequeñas diferencias iniciales pueden amplificarse durante una reacción química. Soai, por su parte, es especialista en síntesis orgánica y descubrió un proceso de autocatálisis asimétrica. En este mecanismo, el producto de una reacción contribuye a generar más producto con una configuración molecular similar. El hallazgo aportó herramientas para estudiar cómo una pequeña asimetría puede amplificarse y por qué determinadas moléculas predominan sobre sus formas especulares.

Navi Pillay, premio Nobel de la Paz

La abogada especializada en derechos humanos Navi Pillay fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. De ascendencia tamil india, creció en Sudáfrica durante el apartheid, el sistema de segregación racial impuesto por el Gobierno. Estudió Derecho y comenzó a defender a activistas contrarios al régimen. En 1967 fundó su propio bufete en Durban y posteriormente obtuvo un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Harvard, en 1988. En 1999, asumió como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí contribuyó al desarrollo de la jurisprudencia sobre crímenes internacionales, incluida la consideración de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y, bajo determinadas circunstancias, como acto de genocidio. También impulsó el reconocimiento de la responsabilidad penal por la propaganda destinada a promover el genocidio. Entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, su trayectoria estuvo vinculada a asuntos internacionales de gran relevancia: entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado. En 2019 fue nombrada jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Gambia acusa a Myanmar de cometer genocidio contra la población rohinyá. El reconocimiento destaca su contribución al desarrollo de un sistema internacional de justicia y subraya la importancia de fortalecer las instituciones jurídicas en un contexto de conflictos armados y cuestionamientos a los organismos encargados de hacer cumplir el derecho internacional.

Robert E. Hall y Michael Woodford, premios Nobel de Economía