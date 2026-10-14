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Cultura

Reprograman para febrero la función ‘Madres en Cuarentena’ en Panamá

“Madres en Cuarentena” cambia su fecha para el 27 de febrero
“Madres en Cuarentena” cambia su fecha para el 27 de febrero Redes sociales / @showpropanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2026 14:19
El espectáculo “Madres en Cuarentena” pospone su presentación y envía un mensaje de solidaridad a las familias panameñas.

La función “Madres en Cuarentena”, que estaba programado para este sábado 17 de octubre, fue reprogramado para el próximo 27 de febrero, según anunciaron sus organizadores junto a Showpro Panamá.

La decisión se da tras los acontecimientos que ha enfrentado Panamá en los últimos días, situación que llevó a los responsables del espectáculo a priorizar el bienestar y la seguridad del público y sus familias.

A través de un mensaje en redes sociales, los organizadores expresaron su solidaridad con los panameños y destacaron que lo más importante es que las personas y sus seres queridos se encuentren bien.

El anuncio también estuvo acompañado de un toque de humor, al hacer referencia a la paciencia de las madres y señalar que, después de haber afrontado una cuarentena completa, esperar unas semanas más no será un impedimento para disfrutar del espectáculo.

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