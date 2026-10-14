Reprograman para febrero la función ‘Madres en Cuarentena’ en Panamá

La función “Madres en Cuarentena”, que estaba programado para este sábado 17 de octubre, fue reprogramado para el próximo 27 de febrero, según anunciaron sus organizadores junto a Showpro Panamá.

La decisión se da tras los acontecimientos que ha enfrentado Panamá en los últimos días, situación que llevó a los responsables del espectáculo a priorizar el bienestar y la seguridad del público y sus familias.