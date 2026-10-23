Studio Ghibli, Patti Smith y Lionel Messi brillan en los Premios Princesa de Asturias

La esperanza, la confianza y la defensa de los valores democráticos centraron la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada en Oviedo, España, con la presencia de la familia real y de los doce galardonados de esta edición, entre ellos representantes de la cultura, la ciencia, el deporte y las ciencias sociales.

La ceremonia, correspondiente a la 46.ª edición de estos reconocimientos, distinguió a Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; Patti Smith, en Artes; Leo Messi, en Deportes; Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales; Christina Koch, con el Premio de la Concordia; y Julian Barnes, en Letras, entre los galardonados de este año. Los premios reunieron en Oviedo a doce figuras y organizaciones de distintos ámbitos, en una edición marcada por los llamamientos a preservar la esperanza, fortalecer la confianza y defender los valores democráticos.

Según informó la agencia EFE, los discursos de la princesa Leonor y del rey Felipe VI coincidieron en la importancia de mantener esos valores en un contexto marcado por el desencanto social y los desafíos que afrontan las sociedades contemporáneas.

La princesa Leonor aludió a la necesidad de conservar la esperanza frente a ‘cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación’ y defendió que los jóvenes mantengan ‘el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo’.

Por su parte, el rey Felipe VI destacó la importancia de la confianza y la experiencia, así como el papel de las instituciones democráticas para afrontar los retos del presente.

La cultura también tuvo un lugar destacado en la ceremonia. El presidente del estudio japonés Studio Ghibli, Kenichi Yoda, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades acompañado por Totoro, uno de los personajes más reconocidos de la compañía, que se convirtió en una de las figuras más llamativas del acto.

Otro de los momentos destacados fue la intervención de Patti Smith, distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La cantante y poeta estadounidense, considerada una de las figuras emblemáticas del punk, sorprendió a los asistentes con una interpretación de ‘Wing’, canción que compuso para su hija después de la muerte de Fred ‘Sonic’ Smith.

En su discurso, la artista expresó su deseo de encontrar nuevas formas de ayudar a los demás y ofrecer esperanza y estabilidad a las generaciones más jóvenes.

La ceremonia también contó con intervenciones relacionadas con la cooperación internacional, la ciencia y el deporte. Timothy Garton Ash, galardonado con el premio de Ciencias Sociales, defendió una Europa unida y libre, sustentada en la verdad, la confianza y la coordinación. Para ilustrar esa idea, recurrió al fútbol y a la dinámica colectiva del tiki-taka.

El futbolista argentino Leo Messi, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, figuró entre los galardonados de esta edición.

La astronauta Christina Koch, reconocida con el Premio de la Concordia, compartió una reflexión sobre la experiencia de contemplar la Tierra desde el espacio y la necesidad de entender la humanidad como una comunidad que comparte un mismo destino. “Todos los seres humanos somos compañeros de tripulación”, afirmó , antes de invitar a confiar y comprender a los demás.

El escritor Julian Barnes, distinguido con el Premio de las Letras, también participó en una ceremonia en la que la música, la literatura, el pensamiento y los testimonios de los premiados contribuyeron a subrayar la dimensión internacional de los galardones.

La música tradicional asturiana acompañó el acto, que reunió a personalidades de diferentes disciplinas y nacionalidades. Más allá de los reconocimientos individuales, los discursos dejaron un mensaje común: la necesidad de preservar la esperanza, fortalecer la confianza y promover el entendimiento como herramientas para responder a los desafíos sociales y políticos actuales.

Con esta edición, los Premios Princesa de Asturias volvieron a reunir a figuras destacadas de distintos ámbitos para reconocer sus contribuciones y situar en el centro del debate valores como la convivencia, la solidaridad y la defensa de las instituciones democráticas.