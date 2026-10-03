Teresita Mans: “Mi sueño es un teatro que construya comunidad”

En Estocolmo mon amour —la comedia negra dirigida por Teresita Mans, que se estrena este mes—, uno de los personajes lanza una advertencia irónica y memorable: “Fíate de alguien que hace teatro. Son raros de cojones... Y saben mentir”. Tras bambalinas, Teresita demuestra la razón de esa frase con su exigencia implacable durante los ensayos: “Hay que leer bien el texto, estar alerta, no descuidar el ritmo, dirigir la mirada, no olvidar la intención, usar el cuerpo, aprender a estar. ¡Es una comedia! Hay que ir al grano. ¡Hay que moverse!”. Mientras los musicales dominan la cartelera, Teresita Mans apuesta por un teatro que explora el absurdo cotidiano, una realidad íntima capaz de cuestionar y provocar conversaciones sobre el cine, la literatura, la corporeidad, la intuición y la sugerencia. El Visitante conversó con Teresita Mans sobre su trayectoria, sus motivaciones y el estreno de la nueva obra de su grupo, Teatro en Todas Partes. ¿Dónde te criaste y cómo comenzó tu interés por las artes? Nací en Cali, hija de madre costarricense y padre panameño, con raíces indostanas y ecuatorianas. Tras completar su formación médica en Colombia y ante la difícil situación del país, mi padre decidió que regresáramos a Panamá. Así llegamos a Concepción, Chiriquí, un lugar que guardo en mi memoria por la libertad que allí experimenté y que marcó mi vida profundamente. A partir de entonces, comenzamos un recorrido que nos llevó a Costa Rica, país que dejó en mí una huella cultural y artística imborrable. Por la especialización en patología de mi padre, seguimos viajando y acabamos en la antigua Zona del Canal, donde cursé la primaria en el sistema educativo estadounidense. Regresamos nuevamente a Chiriquí, después nos mudamos brevemente a Estados Unidos y, finalmente, volvimos a la ciudad de Panamá cuando yo tenía unos 15 o 16 años. Estos viajes me permitieron asistir a escuelas muy diversas, cada una dejando su marca en mi formación. Al graduarme, elegí estudiar periodismo, una carrera que sentía cercana a mis múltiples intereses. Mi vínculo con el arte nació en la infancia. Mis padres nos llevaban al teatro y a conciertos desde pequeños. Todos mis hermanos estudiamos música —piano, violín, clarinete— y también ballet. Crecimos rodeados de arte, tradiciones panameñas y música típica. Personalmente, disfrutaba muchísimo vestir la pollera.

¿Quiénes influyeron en tu carrera de actuación? En primer lugar, la gran actriz panameña Ileana Solís. Durante casi dos años, Ileana dedicó su tiempo y generosidad a apoyar mi crecimiento artístico. Más adelante, Edwin Cedeño se convirtió en una figura clave, enseñándome la dimensión técnica del teatro y la importancia de releer un libreto hasta desentrañar todos sus matices. Edwin me abrió las puertas de su extensa biblioteca y me animó a aplicar mis conocimientos musicales para diseñar el sonido en espectáculos performáticos. Junto a él trabajé como stage manager, asistente de dirección, coach y creadora de paisajes sonoros. Después del año 2000, al empezar a trabajar de manera independiente, tuve la fortuna de estudiar internacionalmente con tres figuras fundamentales de las artes escénicas: Tage Larsen, del Odin Teatret, en Dinamarca, con quien profundicé en la dimensión física y la creatividad corporal; Luis de Tavira, exdirector del Teatro Nacional de México, quien me enseñó a mirar más allá de lo evidente; y Richard Armstrong, de quien aprendí la exploración de la voz. Años después, llegó a mi vida Jesús Cracio, un gran director español de teatro íntimo, que me enseñó a ver y dirigir actores. En Argentina, estudié con Ricardo Bartis y comprendí lo que verdaderamente se puede lograr sobre el escenario. Allí también me sumergí en el arte del clown junto a Guillermo Angelleli —fundador de un club de clown eminentemente político— y Luciano Caferri. Sus enseñanzas me ayudaron a comprender y abrazar la vulnerabilidad del actor, y a trabajar con el error. Es un concepto del que se habla mucho, pero vivirlo exige estar completamente presente: la técnica existe, pero debe volverse invisible. Y eso lleva tiempo.

¿Cómo se desarrolló tu trayectoria como educadora y mentora en el teatro? Mi camino como educadora comenzó siendo acting coach en varias obras dirigidas por Edwin Cedeño. En el teatro La Quadra, donde Edwin ejercía como director, impartí clases de cuerpo y expresión. A partir de esa experiencia, empecé a gestar proyectos con un enfoque pedagógico. Junto a Mariela Aragón Chiari creamos Proyecto La Bruja, una iniciativa para ofrecer talleres de teatro. Más adelante, desarrollé con el actor y director Carlos Algecira el Laboratorio Teatral y, finalmente, consolidé mi visión personal al fundar Teatro en Todas Partes. Un pilar fundamental en este camino fue el espacio que me brindó Peggy Bousonis en el Centro de Artes Escénicas. Allí asumí la enseñanza de actuación para niños y adolescentes, que luego se extendió también a adultos. Además, fui acting coach de bailarinas que viajaban a competencias internacionales. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de ser mentora de artistas como Winnie T. Sittón, actor, director y dramaturgo ganador del Premio Ricardo Miró; César Robles, director creativo del Teatro Nacional; Peggy Bousonis, actriz, bailarina y productora; Rita Silvestre, actriz, bailarina y presentadora; Joana Girón, actriz de cine y docente en Ganexa; Arinda Palacios, actriz y artista; y Natalia Zisópulos, cantante, actriz y artista visual. A menudo mencionas el teatro comunitario. ¿Qué significa para ti este concepto?