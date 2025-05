Documental ‘El Brujo’ será presentado en ‘La Ventana del Cine Español’

El Brujo (2025) Julio Zachrisson: Aunque no se trata de una película española, el ciclo La Ventana del Cine español quiere hacer una mención especial a este largometraje que ha ganado el premio a película favorita de la audiencia en el Festival Internacional de Cine de Panamá en 2025.

Presentación de ‘Panamá de tardes de soledad’

Semana del cine europeo del 19 al 23 de mayo

Este mes el cine español cruza fronteras con la participación de España en la Semana del Cine Europeo.

La película seleccionada para representar a España es Las chicas están bien, una historia luminosa y generacional dirigida por Itsaso Arana, que sumerge al público en el universo de cinco actrices que se reúnen en una casa de campo para ensayar una obra y terminan compartiendo mucho más que teatro. Un canto a la amistad, la creación y el disfrute de lo cotidiano.

Una producción delicada, con mirada femenina, que formó parte de la Sección Oficial del Festival de Karlovy Vary y ha sido aclamada por su sensibilidad, humor y honestidad.

Los filmes españoles serán proyectados en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá, desde el 19 al 24 de mayo. En horarios de 3:00p.m., 5:00p.m. y 7:00p.m. Las películas que se podrán disfrutar, aparte de Las chicas están bien, son: Les pas perdus, Oso de peluche, Doors of war, Walchense forever, The man with answers y Las cuatro almas del coyote.