Documentar las tradiciones de la etnia negra

El próximo mes de mayo es el Mes de la Etnia Negra y para conmemorarlo el fotógrafo Carlos Vicente Tapia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, puso a disposición del público una exposición fotográfica denominada ‘Raíces en imágenes: Homenaje a la etnia negra’ con 20 obras fotográficas en las que los visitantes serán testigos de la belleza y la diversidad que exponen las tradiciones de la etnia negra y la cultura afroantillana en Panamá. Cada imagen es un tributo a la riqueza de esta comunidad que ha dejado una huella indeleble en el patrimonio cultural del país.

En una conversación con La Estrella de Panamá, Tapia expresó que la intención de la exhibición – que estará disponible hasta el próximo 2 de junio en horario de 10:30 am a 4:30 pm - es plasmar la alegría que se expresa en los bailes y en las danzas así como en los rostros de la comunidad afroantillana mientras practican sus costumbres. Para poder documentar esta realidad y traerla al espectador, Tapia realizó un viaje fotográfico entre los años 2021 y 2023 en el que pudo palpar un ambiente que fue interesante y sobrecogedor a la vez.

“Fue realmente sobrecogedor e interesante descubrir y redescubrir todo lo que implica la etnia negra. Fue un viaje que duró unos tres años y en el que tuve la oportunidad de visitar distintos lugares del país en puntos como Las Tablas y en lugares como Palo de Calabazo, en La Chorrera, donde nació la cumbia pero también estaba el congo, el Festival de la Pollera de Portobelo, Colón y el Festival de la Etnia Negra, de Río Abajo”, explicó.

El hilo conductor de la muestra fotográfica se centra sobre todo en las danzas y en las miradas de la gente mientras baila y en la alegría que despliegan los bailarines gente al danzar. Algunas de esas danzas que están mayormente representadas en la exposición son las danzas realizadas por las Reinas Congo.

“A mí me gusta documentar las tradiciones de Panamá. No solo las de la etnia negra, sino las tradiciones en general, y cada vez que tengo la oportunidad visito algún festival ya sea el de las Mil polleras, el de Manito en Ocú, el de Corpus Christi en Los Santos y así voy armando las exposiciones dependiendo de los temas que se presenten. En este caso, se trabajó para documentar la etnia negra. Un antecedente cercano de esta exposición se sitúa en el 2022 ya que se hizo una muestra fotográfica de este mismo tema pero las instantáneas estaban expuestas en blanco y negro en la que también pusimos el énfasis en los rostros de los protagonistas de las fotografías. En esta ocasión, quisimos hacer algo distinto y lo llevamos a los colores para mostrar la alegría que se vivía”, expresó el fotógrafo.

La exposición llega en un contexto en el que, según Tapia, ha habido un aumento importante en el reconocimiento de las tradiciones culturales de la etnia negra.

“A través de los años y a medida que pasa el tiempo, se ve mucho más el compromiso ya sea a nivel del Estado y de la ciudadanía en general. Estamos afortunadamente en un momento en el que se le da un mayor valor a las tradiciones y creo que esta exposición también puede ayudar a inspirar un reconocimiento y recalcar la necesidad de que haya un respeto hacia la diversidad cultural ya que ello enriquece nuestra sociedad”, expresó.

Tapia es creyente que el avance del reconocimiento de los aportes culturales de la etnia negra al país, tiene mucho que ver con la creación del Ministerio de Cultura ya que, a su juicio, esta institución le está dando más importancia a la cultura en general así como otras instituciones culturales como es el caso de la Biblioteca Nacional – que tiene un programa cultural alusivo al Mes de la Etnia Negra – y que reman en la misma dirección dándole la importancia que merece a esta festividad.

Esa misma intención de documentar la realidad y la idiosincrasia de los pueblos, también la puso en práctica con el establecimiento del proyecto Mi Gente de Santa Ana, que se estableció en el 2021 con el objetivo de mejorar la imagen del barrio mediante la promoción de su belleza y diversidad por medio de la fotografía.

“De allí nació la idea de hacer un trabajo fotográfico dedicado a la etnia negra y que tenía como fin mostrar las realidades y las vivencias de los habitantes del barrio de Santa Ana. Gracias a este proyecto, conocimos a mucha gente interesante, a personas que están comprometidas con darle el realce que se merece las conmemoraciones del mes de la Etnia Negra como la Asociación de Afrodescendientes Panameños Unidos, quienes organizan el Festival de la Etnia Negra que se da en Río Abajo y Parque Lefevre, los gobiernos locales y el Ministerio de Cultura. El proyecto de Mi Gente de Santa Ana ha sido una valiosa oportunidad para conocer las tradiciones de la población afrodescendiente y para mí ha sido una experiencia de descubrimiento ya que tuve la oportunidad de convivir y conocer a la gente. No solo es cuestión de tomar una fotografía sino es conocer quiénes son, qué les gusta y demás”, dijo.

Para Tapia, la labor de la fotografía no solo es una ocasión para retratar realidades sino ponerse en los zapatos del otro y compartir su realidad a través del lente.

“Con el proyecto Mi Gente de Santa Ana, instamos a los jóvenes de la comunidad para que hagan fotografías y con eso aporten su visión del barrio. En la actualidad, contamos con siete jóvenes cuyo rango de edad oscila entre los 12 hasta los 20 años. Por otro lado, pienso que la fotografía es un lenguaje que te permite expresar o ver más allá. Te permite observar y transmitir la esencia de la gente y de las personas. En este sentido, yo me considero un fotógrafo muy apasionado del retrato, ya que me permite elaborar una comunicación no verbal con el sujeto, la persona que estamos retratando, y transmitir lo que esa persona siente en ese momento”, resaltó.

Tapia considera que todo aquel fotógrafo que aspire a documentar la realidad debería esforzarse en tener presente la sensibilidad y, sobre todo, tener mucho respeto y empatía hacia el otro. “Un fotógrafo que decide incursionar en un ámbito documental está entrando en un terreno interesante. Este ámbito permite documentar la realidad y dejar un legado del Panamá que vivimos más allá del mero hecho de tomar fotografías. En un contexto en el que vemos que todo está cambiando, es importante dejar un legado de nuestra historia y nuestra cultura, y hacia allá debemos estar encaminados. En documentar la realidad lo más fiel posible”, agregó.