El gran juego de la memoria , José Braithwaite en Casasola

Sabía que Miguel me esperaba y aumenté mi paso al caminar entre los caseríos de El Chorrillo entrando al arrabal de Santa Ana, surcando el portón del Centro Cultural La Manzana. Ahí, en el último piso, se encuentra el nuevo espacio expositivo Casasola, lugar de mi encuentro y que da motivo a este texto.

Diez años de ardua labor

Casasola es un espacio expositivo sin fines de lucro que se enfoca, desde el 2013, en conectarnos con el mundo en necesidad de cambio a través del arte contemporáneo y el diseño no convencional. Miguel Lombardo, artista, escritor, curador, es el director-fundador de Casasola, lugar que se viste de gala celebrando su aniversario, con la primera exposición individual del genial artista José Braithwaite.

Me acompaña en ese momento una constante pregunta: ¿cuál será la sorpresa que me tendrán estos dos artistas, que han demostrado en el ambiente artístico panameño, su capacidad de experimentación e investigación a lo largo de sus múltiples presentaciones? Y al llegar allá arriba, me sorprendo inmediatamente por este enigmático y extraño cartel que recibe a todos los visitantes: