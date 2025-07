Antes de emprender, ¿qué es importante tener en claro?

En su libro expresó que uno de sus sueños era escribir un libro sobre emprendimiento.

Se dice que una golondrina no hace verano. ¿Quiénes son esas personas que ha elegido para acompañarlo en este viaje?

No eliges a estas personas, realmente van a aparecer en tu camino y se van a unir a tu emprendimiento, y te ayudarán de una forma que ni te hubieras imaginado. Cuando decidí crear Socialité, una abogada muy reconocida en el país, Giulia De Sanctis, que hoy preside Apede [Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas], me abrió las puertas de su despacho y me apoyó como mi agente residente; me constituyó la compañía. Yo no conocía a Giulia y hoy en día es una de mis grandes amigas. Hay otras personas que figuran en el libro, he sido sumamente conservador con ellas por temas editoriales de extensión, pero están descritas.

Hay un capítulo muy importante que dice lo que aprendí de mi entorno y no necesariamente tiene que ser una persona exitosa, brillante, espectacular. Simplemente, hay personas que están muy cerca de ti que te van a tender la mano y puedes aprender muchísimo de ellas.

En el libro te encuentras aproximadamente con unos 15 personajes que son de la vida real. Muchas veces son proveedores de una de mis compañías. La realidad del asunto es que tú puedes aprender de todas las personas que tienes a tu alrededor y utilizar lo que yo llamo en el libro, “base de poder” para poder cimentar tu camino hacia el objetivo que tienes.