¿Compraste entradas para Rawayana? Esto debes saber sobre la nueva fecha

La productora Magic Dreams Productions anunció formalmente la reprogramación del concierto de la agrupación venezolana Rawayana, correspondiente a su gira ‘¿Dónde es el after? Tour’. El evento ahora se llevará a cabo el próximo jueves 10 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández.
A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que todas las entradas adquiridas previamente mantendrán su validez sin necesidad de realizar ningún trámite o cambio.
En el caso de los boletos electrónicos emitidos por la plataforma Panatickets, el sistema ya ha actualizado automáticamente la fecha y el código QR registrado permanece totalmente vigente para el ingreso al estadio. Por su parte, quienes dispongan de boletos físicos o impresos podrán hacer uso de los mismos de forma directa el día del espectáculo. La empresa promotora agradeció la comprensión del público ante el cambio de fecha.
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