¿Compraste entradas para Rawayana? Esto debes saber sobre la nueva fecha

La productora Magic Dreams Productions anunció formalmente la reprogramación del concierto de la agrupación venezolana Rawayana, correspondiente a su gira ‘¿Dónde es el after? Tour’. El evento ahora se llevará a cabo el próximo jueves 10 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández.

A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que todas las entradas adquiridas previamente mantendrán su validez sin necesidad de realizar ningún trámite o cambio.