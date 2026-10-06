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¿Compraste entradas para Rawayana? Esto debes saber sobre la nueva fecha

Rawayana es un grupo venezolano que cruzó fronteras con su música.
Rawayana es un grupo venezolano que cruzó fronteras con su música. Tomado de smusic
Por
José Vilar
  • 06/10/2026 17:31
El concierto de Rawayana en Panamá fue reprogramado para el 10 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández. Las entradas adquiridas previamente seguirán siendo válidas

La productora Magic Dreams Productions anunció formalmente la reprogramación del concierto de la agrupación venezolana Rawayana, correspondiente a su gira ‘¿Dónde es el after? Tour’. El evento ahora se llevará a cabo el próximo jueves 10 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández.

A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que todas las entradas adquiridas previamente mantendrán su validez sin necesidad de realizar ningún trámite o cambio.

¿Compraste entradas para Rawayana? Esto debes saber sobre la nueva fecha

En el caso de los boletos electrónicos emitidos por la plataforma Panatickets, el sistema ya ha actualizado automáticamente la fecha y el código QR registrado permanece totalmente vigente para el ingreso al estadio. Por su parte, quienes dispongan de boletos físicos o impresos podrán hacer uso de los mismos de forma directa el día del espectáculo. La empresa promotora agradeció la comprensión del público ante el cambio de fecha.

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